Enkeltrick: Heidenauer verdirbt Trickbetrüger die Tour

Heidenau

Dass sein Neffe auf einmal dialektfreies Hochdeutsch spricht, kam Gisbert Jantsch gleich komisch vor. Dennoch spielte er das Spiel mit und verwickelte den angeblichen Verwandten in ein Gespräch. „Ich dachte mir, reden wir doch ein bisschen etwas“, sagt der Heidenauer. Vielleicht verquatscht sich der Anrufer ja und verrät Dinge, die später die Polizei gebrauchen kann. Denn dass Gisbert Jantsch einen Trickbetrüger an der Strippe hatte, das dunkelte dem 72-Jährigen schon beim ersten „Hallo“.

In den DNN hatte der Heidenauer schließlich von einem besonders dreisten Fall gelesen, bei dem es die Trickbetrüger auf eine 100-Jährige abgesehen hatten. Derzeit seien betrügerische Anrufer wieder stärker in Dresden und der Region aktiv, bestätigt Polizeisprecher Stefan Grohme. Dabei greifen sie auf alle bekannten Maschen zurück: Schockanrufe, bei denen angebliche Bekannte oder Verwandte Unglücke vortäuschen. Anrufe von falschen Polizisten, die Straftaten verhindern wollen, indem sie Geld und Wertsachen Angerufener in eine scheinbare Sicherheit bringen. Oder eben der Enkeltrick, bei dem sich Anrufer als kurzfristig in Geldnöte geratene Verwandte oder Bekannte ausgeben. Klassisch ist für diese Anrufer diese Frage: „Na, weißt du wer dran ist?“ Wenn der Angerufene dann einen Namen nennt, muss der Betrüger nur noch bestätigen und hat schon den Köder ausgelegt.

Namenstaufe für Trickbetrüger

Gisbert Jantsch ging erst nach eineinhalb Minuten auf diese Frage ein. Zuerst habe er ein bisschen geplauscht, wie es ihm ginge, wie dem angeblichen Neffen – solche Dinge. Und dann den Anrufer auf Harald getauft. „Wir haben keinen Harald in der Familie“, sagt der 72-Jährige und schmunzelt. Den Trickbetrüger hat das nicht gestört – er kann es auch nicht wissen.

Denn das Geschäft der Betrüger ist Akkordarbeit. Meist wählen sie ihre Opfer im Telefonbuch aus. Dort suchen sie Einträge mit alten deutschen Vornamen, die auf einen betagten Namensträger schließen. Es gibt schließlich kaum 80-Jährige, die Kevin heißen, Karl-Heinz ist dagegen häufig vertreten. Und dann versuchen die oft in der Türkei sitzenden Täter ihr Glück mit Anrufen auf Festnetz, bei denen sie ihre Nummer unterdrücken. Dass sie dabei oft scheitern, weil sie sich ungeschickt anstellen oder Angerufene wie Gisbert Jantsch auf der Hut sind, stört sie nicht. Es muss nur einer von 20 oder auch 50 Angerufenen anbeißen und die geforderte Summe von meist mehreren Zehntausend Euro überweisen – dann hat sich der Aufwand schon gelohnt.

Anrufer will viel Geld sehen

Von Gisbert Jantsch wollte der falsche Harald 65 000 Euro. Das Geld sollte für ein angeblich bei einer Zwangsversteigerung gekauftes Haus verwendet werden. Die dritte Rate für die günstige Immobilie sei fällig gewesen, konnte aber wegen eines Zahlendrehers in der Kontonummer nicht überwiesen werden. Und jetzt sollte Onkel Gisbert aus der Pattsche helfen. Der hielt jetzt das Spiel so langsam für sehr fadenscheinig. „Mein Bruder hat als Notar gearbeitet, von seinen Erzählungen weiß ich, dass es bei einer Zwangsversteigerung ganz anders abläuft“, sagt er.

Verblüfft hat ihn aber etwas anderes: „Ich bin entrüstet über diese Summe“, sagt der Rentner. Er wohne in einer durchschnittlichen Gegend, fahre ein Mittelklasseauto, habe nichts von einem Lottogewinner, wie er sagt. Wie kommen die Anrufer also darauf, so viel Geld von ihm zu fordern?, ging es im durch den Kopf. Äußerlich blieb er aber gelassen. „So viel Geld habe ich nicht im Schuhkarton unter dem Bett liegen“, sagte er. Und hörte sich noch die Bitte an, dann eben das Geld zu überweisen. „Als ob ich so viel auf dem Girokonto hätte“, sagt er heute und schüttelt den Kopf. Doch auch diesen Gedanken behielt er für sich. Er wolle es sich überlegen und zurückrufen, antwortete er. Der falsche Harald, der mit unterdrückter Nummer angerufen hatte, solle doch seine Handynummer nennen. „Dann legte er einfach auf“, berichtet Gisbert Jantsch.

Polizei rät zu Diskretion

Er habe noch kurz überlegt, noch weiter mitzuspielen, einen Termin für eine Geldübergabe zu vereinbaren und die Polizei zu informieren. Aber den Lockvogel wollte er dann doch nicht spielen. „Diese Aufregung wäre nichts für mein Herz gewesen“, sagt der 72-Jährige.

Dennoch hat er aus Sicht der Polizei alles richtig gemacht (siehe Kasten). Die empfiehlt vor allem, keine Daten rauszugeben und auch nicht die wirklichen Namen Verwandter oder Bekannter zu nennen. Auf diese Weise vermasselt man den Betrügern die Tour. Gisbert Jantsch hat sich nach dem Anruf am Dienstag gesammelt. Nun will er zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Deshalb hat er auch die genaue Uhrzeit des Anrufs notiert: „8. September, 11.26 Uhr“ steht auf dem Zettel. Er wolle seinen Teil beisteuern, dass die Ermittler die Betrüger fassen. Und mit seiner Geschichte auf die fiesen Anrufer aufmerksam machen und mehr Vorsicht anmahnen.

Das empfiehlt die Polizei bei Enkeltrick-Anrufen Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der Verwandte oder Bekannte wissen kann, als der er sich ausgibt – beispielsweise gemeinsame Erlebnisse. Bitten Sie Ihren Verwandten oder Bekannten, persönlich bei Ihnen zu erscheinen. Lassen Sie sich nicht ausfragen und begeben Sie sich nicht auf eine persönliche Gesprächsebene. Nennen Sie niemals Namen Ihrer Verwandten am Telefon oder geben gar Auskünfte über Ihr Barvermögen im Hause oder auf Ihren Konten. Geben Sie auch keine Auskünfte über Ihr Geldinstitut oder Ihre Kontonummer. Informieren Sie Familienangehörige oder Bekannte über einen solchen Anruf. Lassen Sie sich stets die Telefonnummer des Anrufers geben, damit Sie zurückrufen können. Überprüfen Sie die Nummer des Anrufers mit denen Ihrer Verwandten oder Bekannten. Rufen Sie zurück. Rufen Sie die Polizei über Notruf 110, wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich nicht um einen Verwandten oder Bekannten handelt.

Von Uwe Hofmann