Engpass in Dresden: Klinikbeschäftigte bangen um die Zweitimpfung

Aufregung am Herzzentrum Dresden: Eine Mitarbeiterin, die ihre Coronazweitimpfung mit Biontech-Impfstoff erhalten sollte, erhielt jetzt stattdessen die Mitteilung: Impftermin abgesagt wegen Lieferengpässen. Ein zweiter Impftermin stehe gegenwärtig nicht in Aussicht.

„Das kann doch wohl nicht wahr sein“, sagt die Mitarbeiterin, „für den vollständigen Schutz brauche ich doch zwei Impfungen.“ Was ist da los im Herzzentrum?

Herzzentrum impft in Eigenverantwortung

Juliane Morgenroth, Sprecherin des für die Impfungen zuständigen Sächsischen Sozialministeriums, erklärte auf Anfrage, dass das Herzzentrum seine Beschäftigten in eigener Zuständigkeit impfe. Für die vom Ministerium betreuten Impfzentren und mobilen Impfteams werde vom Biontech-Impfstoff jeweils eine Dosis für die Zweitimpfung zurückgehalten. Deshalb seien die Impfzahlen in Sachsen niedriger als in anderen Bundesländern. „Aber wir können für unsere Zuständigkeit die Zweitimpfungen garantieren.“

Die Sprecherin fügte an, dass eine für Montag angekündigte Lieferung von Biontech-Impfstoff kurzfristig ausgeblieben sei. Grund: Der Wintereinbruch mit allen seinen Folgen habe die Auslieferung unmöglich gemacht. 35 100 Dosen sollte der Freistaat laut Bundesgesundheitsministerium am Montag erhalten, der Impfstoff sei nun für Mittwoch angekündigt.

Laut Ministerium hat für diese Woche auch der Impfstoffhersteller Moderna die Lieferung von 8400 Dosen an den Freistaat avisiert, vom Hersteller AstraZeneca sollen 16 800 Dosen kommen. Das Problem im Herzzentrum könnte also wegen der ausgebliebenen Lieferung am Montag entstanden sein, vermutet Morgenroth.

Zweitimpfung kommt rechtzeitig

Am Herzzentrum Dresden kann man die Verunsicherung der Mitarbeiterin sehr gut nachvollziehen, gibt aber gleichzeitig Entwarnung. „Laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) soll die Gabe der zweiten Impfstoffdosis von Biontech innerhalb des durch die Zulassungsstudien abgedeckten Zeitraumes von drei bis sechs Wochen erfolgen. Wir sind natürlich bemüht, die Zweitimpfungen so weit möglich direkt nach drei Wochen anzubieten“, erklärte Kliniksprecher Robert Reuther auf DNN-Anfrage. „Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe kann es aber momentan passieren, dass es etwas länger dauert. Allerdings wird die zweite Dosis innerhalb des von der STIKO angegebenen Rahmens verabreicht werden können“, verspricht der Kliniksprecher.

Die Mitarbeiterin hofft nun auf einen zeitnahen Termin für die Zweitimpfung.

