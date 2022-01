Engpässe durch fehlendes Personal: So bereitet sich SachsenEnergie auf Omikron vor

Dresden

Der Versorgungskonzern SachsenEnergie, der den Dresdnern Gas, Trinkwasser, Fernwärme und Strom liefert, sieht sich für eine bevorstehende Omikron-Welle gut vorbereitet. „Zusammen mit dem Verständnis unserer Kunden für die eine oder andere Einschränkung haben wir bisher coronabedingte Versorgungsausfälle verhindern können und sind auch für eine nächste Welle gut gerüstet“, erklärte Konzern-Sprecherin Viola Martin-Mönnich.

Dabei geht Corona auch an den Beschäftigten des Versorgungsunternehmens nicht spurlos vorüber. „Auch Mitarbeitende von SachsenEnergie sind von Infektionen, Erkrankungen und Quarantäneanordnungen betroffen – bisher aber in einem geringeren Maße als im sachsenweiten Durchschnitt“, sagt die Sprecherin. Mit der Omikron-Welle befürchte das Unternehmen einen steigenden Anteil an Erkrankungen und Quarantäne-Anordnungen in der Belegschaft. Deshalb bereite sich SachsenEnergie auf die Sicherstellung der Versorgung auch bei zunehmenden Ausfällen von Mitarbeitern vor.

Reserveschichten und niedrigschwellig Impfangebote

Ein großer Teil der Beschäftigten mit Büroarbeitsplatz sei angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten. Seit November 2021 würden das die Betreffenden auch tun. In den Leitstellen seien getrennte Schichtsysteme, Hygienekonzepte sowie Notfallschichtpläne eingeführt worden. Die Beschäftigten würden regelmäßig über die eingeleiteten Maßnahmen informiert.

Bereits in der ersten Phase der Pandemie 2020 hatte der Versorgungskonzern Reserveschichten für den Fall von positiven Tests vorgehalten und als Notmaßnahme geplant, komplette Schichten in Hotels einzuquartieren, um die Infektionsgefahr zu reduzieren.

Sachsen Energie organisiere darüber hinaus schon seit dem Frühjahr 2021 niedrigschwellige Impfangebote für die Belegschaft. So waren schon im Juni vergangenen Jahres 2700 Beschäftigte des städtischen Konzerns Technische Werke Dresden, zu dem Sachsen Energie gehört, durchgeimpft. „Das werden wir auch 2022 mit hoher Priorität fortsetzen“, kündigte Martin-Mönnich an. Schon mit Beginn der Corona-Pandemie habe Sachsen Energie einen konzernweiten Krisenstab eingerichtet, der regelmäßig die aktuelle Lage im Versorgungsgebiet bewerte und notwendige Schutzmaßnahmen ableite und umsetze. Dieser Krisenstab sei auch während der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels tätig gewesen. Das Gremium tage mehrmals wöchentlich, um auf die sich permanent ändernde Situation reagieren zu können.

Die Notfallpläne und Schutzmaßnahmen würden auf die Entwicklung der pandemischen Lage angepasst. „Unsere Belegschaft ist sich der besonderen Verantwortung für die Versorgungssicherheit sehr bewusst“, weiß die Sprecherin.

Von Thomas Baumann-Hartwig