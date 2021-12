Dresden

War das Jahr 2021 ein Jahr der Superlative? Nicht ganz, sagt das regionale Versorgungsunternehmen Sachsen Energie: Am 10. Februar lag die höchste Wärmelast des Zentralen Fernwärmenetzes Dresden bei 737 Megawatt. Die Außentemperatur befand sich mit minus 15,1 Grad Celsius tief im Keller, die Dresdner drehten ihre Heizungen auf. An den Rekordwert aus dem Jahr 1996 kamen die Wärmekunden aber nicht heran. Damals wurde eine höchste Wärmelast von 773 Megawatt bei minus 19,3 Grad Celsius registriert.

2,17 Millionen Megawattstunden Wärme

„Die Wärmeversorgung unserer Kunden ist auch bei extremen Witterungsverhältnissen gesichert“, erklärte Sachsen Energie-Sprecherin Viola Martin-Mönnich. Die Prognose für das Jahr 2021: Rund 2,17 Millionen Megawattstunden Wärme werden die Erzeugeranlagen laut Prognose in diesem Jahr in die Wärmenetze der Landeshauptstadt einspeisen. Damit niemand kalte Füße bekommt.

Der Tag mit der höchsten Stromlast liegt gar nicht so weit zurück: Am 10. Dezember wurde um 12.15 Uhr mit 407 Megawatt die meiste Stromleistung in Dresden abgerufen. Sachsen Energie erwartet für dieses Jahr einen Gesamtstromverbrauch von 2656 Gigawattstunden. Zum Vergleich: Im ostsächsischen Versorgungsgebiet von Sachsen Energie war die Stromleistung am 9. Dezember um 11.45 Uhr mit 1415 Megawatt am höchsten. Die Prognose für Ostsachsen in diesem Jahr: 8397 Gigawattstunden Stromverbrauch.

Rekorde werden eher nicht mehr überboten

Ein paar Tage hat das Jahr 2021 noch, können die Rekorde noch überboten werden? Eher nicht, sagt die Sprecherin: Bei sehr niedrigen Temperaturen und laufender Industrieproduktion kann es Spitzenwerte geben. Aber die Wetterprognosen versprechen eher Plusgrade, und über die Feiertage nimmt der Verbrauch der Industrie ab.

Spitzenwert beim Wasserverbrauch am 18. Juni

Der Tagesspitzenwert beim Wasserverbrauch wurde früh im Jahr erreicht. Am 18. Juni flossen in Dresden 132 350 Kubikmeter durch die Leitungen, normal sind eigentlich 103 000 Kubikmeter pro Tag. Wir erinnern uns: Der Juni war vom Wetter vielversprechend, doch viel mehr kam dann nicht außer Regen und mäßigen Temperaturen. Im Verbundraum Dresden/Brockwitz Rödern wurden am 18. Juni 162 493 Kubikmeter Wasser verbraucht – der Normalwert liegt bei rund 120 000 Kubikmeter.

428 neue Photovoltaik-Anlagen

Bei den Photovoltaik-Anlagen gibt es keine Rekorde zu vermelden. In Dresden wurden dieses Jahr 428 Anlagen mit einer Leistung von 4848 Kilowatt in Betrieb genommen. Im vergangenen Jahr waren es 440 neue Anlagen mit 9031 Kilowatt. Der Großteil des erzeugten Stroms wird direkt im Haus oder im Unternehmen verbraucht, erklärt Martin-Mönnich. „Der Trend, eine Solaranlage zu errichten und den Strom vorrangig selbst zu verbrauchen, hält damit auch 2021 weiter an.“

75 Kilometer Glasfaser

Bei der Telekommunikation fokussierte sich Sachsen Energie in Dresden vor allem auf kommunale Einrichtungen und die Versorgung von Groß- und Geschäftskunden mit Glasfaseranschlüssen. Im Jahr 2021 verlegte der regionale Versorger in Dresden 75 Kilometer Glasfaser, die die Basis für den laufenden und künftigen Netzausbau für Privat- und Gewerbekunden sowie die Wohnungswirtschaft darstellen sollen.

15 neue Ladesäulen

Das Netz an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ist 2021 wieder ein Stück dichter geworden, 15 neue Ladesäulen hat Sachsen Energie in Betrieb genommen, unter anderem am Krankenhaus Friedrichstadt, am S-Bahnhof Freiberger Straße und am Bischofsplatz. In der Region rund um Dresden gingen 17 neue Ladesäulen ans Netz. „Wir werden unser Angebot weiter ausbauen“, kündigte die Sprecherin an.

Von Thomas Baumann-Hartwig