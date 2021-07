EnergieVerbund-Arena Dresden: Wie groß soll die Eishalle werden?

Dresden

Unverhofft kommt oft: Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) erhält in Sachen EnergieVerbund-Arena Rückenwind von einer Seite, mit der eher nicht zu rechnen war: „Wir stehen zu dem Vorhaben“, erklärte jetzt Holger Hase, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Rot-gelb hat viele Jahre die Geschicke der Bundespolitik bestimmt, war aber in Dresden in jüngster Vergangenheit eine eher rare politische Konstellation.

Breitensport und Profisport nicht gegeneinander ausspielen

Er verstehe den Reflex seiner Sportpolitiker-Kollegen, Gelder für den Breitensport zu fordern, wenn ein großer Sportverein gefördert werden solle, sagt Hase. „Aber wir dürfen Breitensport und Profisport nicht gegeneinander ausspielen“, fordert er – sicher auch mit Blick auf die Debatte zu der zusätzlichen Förderung für das Trainingszentrum von Dynamo Dresden. Dort hat der große Verein erst nach mehreren Anläufen eine zusätzliche Million Euro gesehen.

Jetzt soll der nächste große Verein an die Reihe kommen: Peter Lames will mit rund 10,7 Millionen Euro die Eishalle im Ostrapark erstligatauglich machen. Mindestens 4750 Zuschauer müssen in der Arena dafür Platz finden und unter der Decke soll ein Videowürfel installiert werden. Auch eine flexible Bande anstelle der derzeitigen starren muss eingebaut werden, die Stromversorgung soll erweitert werden. Die Mittel für den millionenschweren Umbau sollen aus dem stattlichen Überschuss von 109 Millionen Euro kommen, den Dresden im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat.

Eislöwen könnten in der DEL spielen

Im Sportausschuss debattierten die Sportpolitiker der Stadtratsfraktionen fast zwei Stunden darüber, ob das Geld für den Profiverein fließen soll oder besser doch dem Breitensport zugute kommen sollte. „Für uns ist klar: Wir wollen eine erstligataugliche Eishalle“, erklärt Holger Hase. Die FDP werde das Vorhaben auf ihrer politischen Wunschliste ganz oben verorten und dafür auf andere Vorhaben verzichten. Mit 10,7 Millionen Euro könnte die Erhöhung der Parkgebühren noch eine Weile aufgeschoben werden. „Aber das Thema ist politisch durch“, sagt Hase. „Dafür wollen wir jetzt kein Geld mehr ausgeben.“

Der Umbau der Eishalle biete die Möglichkeit, dass die Eislöwen in der DEL spielen könnten, wenn sie denn sportlich die Qualifikation schaffen. „Es darf nicht der Fall eintreten, dass die Mannschaft den Aufstieg schafft, aber nicht in der höchsten Liga spielen darf, weil die Voraussetzungen fehlen“, mahnt Holger Hase. Wer mehr Mittel für den Breitensport fordere, müsse auch eine Strategie über die Verwendung vorlegen. „Daran fehlt es.“ Ausbau und Sanierung von Sportstätten seien nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern auch von konkreten Projekten. „Ich bezweifle, dass der Eigenbetrieb Sportstätten 10,7 Millionen Euro auf einen Schlag verbauen kann“, sagt der FDP-Sportpolitiker.

Die Erweiterung der EnergieVerbund-Arena wäre neben dem Trainingszentrum von Dynamo Dresden, das die Stadt mit fünf Millionen Euro unterstützt, ein weiteres Großvorhaben – aber nicht das letzte. Auch die Margon-Arena muss in den nächsten Jahren saniert werden und soll dabei gleich umgebaut werden. Ersten Plänen hat der Stadtrat bereits zugestimmt. Die Planungen laufen jetzt. Auch die Pläne, einen künstlichen See für Rudern und Kanu im Ostrapark anzulegen, hat der Sportbürgermeister noch nicht ad acta gelegt.

Von Thomas Baumann-Hartwig