Endstation in Dresden: Ausflugstipps für Mickten und Kaditz

Wer sich mit der „9“ oder „13“ in den Dresdner Nordwesten aufmacht, hat entweder die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten des Elbeparks zum Ziel oder sein Zuhause im zunehmend beliebter werdenden Stadtbezirk Pieschen. Neben Ikea und Autobahnauffahrten gibt es jedoch viele interessante Orte um die Endhaltestellen in Mickten und Kaditz zu entdecken.

Im Vergleich zu anderen Endhaltepunkten befindet sich die Station Mickten nicht am Stadtrand, sondern liegt im Zentrum des gleichnamigen Stadtteils. Daher befinden sich zahlreiche Läden und Cafés in der Nähe, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Bekanntester Anlaufpunkt ist dabei das Ball- und Brauhaus Watzke, das seinen Gästen neben Speis und Trank auch Veranstaltungen bietet – wenn der Verlauf der Coronapandemie das zulässt.

Wer Ruhe und Erholung sucht, sollte den neuen Park an der Gehestraße besuchen. Mit Sportgeräten, einem Bürgergarten und Spielplätzen lohnt sich der Besuch. Außerdem dauert der Weg zur Elbe nur fünf Minuten, so dass sich ein Spaziergang über die Wege am Ufer anbietet.

Freunde geschichtsträchtiger Sehenswürdigkeiten steigen am Riegelplatz in Kaditz aus. Im historischen Ortskern befindet sich eine der ältesten Kirchen Dresdens: die Emmauskirche, deren Geschichte in das 13. Jahrhundert zurückreicht. Auf ihrem Innenhof wächst die Kaditzer Linde, der älteste Baum Dresdens. Weiter im Süden liegt der Stadtteil Übigau mit seinem Barockschloss und dem historischen Industriegebiet. Dort entstand Deutschlands erste Dampflokomotive und der erste sächsische Personendampfer. Der 45 Tonnen schwere Eisenkran erinnert an die bedeutsame Übigauer Schiffswerft.

