Es muss ja nicht immer die große Urlaubsreise sein – auch in Dresden und dem Umland gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel an den Endhaltestellen der 13 Straßenbahnlinien der DVB. Sie liegen nicht im bei Touristen beliebten Zentrum der Stadt, sondern oft an ihren Rändern oder im Umland. Dort kennt sich oftmals nur aus, wer dort wohnt oder arbeitet. Heute sehen sich die DNN in Hellerau um.