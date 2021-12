Endlich Bewegung beim Ausbau der Königsbrücker Straße in Dresden

Dresden

Endlich Bewegung beim Ausbau der Königsbrücker Straße: Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat Termine für das Erörterungsverfahren festgesetzt. Wegen der Coronapandemie soll das Anhörungsverfahren in Form einer Online-Konsultation im Zeitraum vom 17. Dezember bis zum 28. Januar 2022 stattfinden.

Landesdirektion beschreitet neue Wege

Der lange Zeitraum ist der Vielzahl von Einsprüchen gegen die Planungsunterlagen der Stadtverwaltung geschuldet. Über 3000 Einwendungen sind bei der LDS eingegangen, die nun erörtert werden müssen. „Für die LDS ist die Online-Konsultation eine Premiere. Die Corona-Pandemie kann uns fortan keinen Strich mehr durch die Rechnung machen, wenn wir im Sinne eines zügigen Verfahrensfortgangs den Austausch von Positionen auch ohne Präsenz ermöglichen wollen. Wir kommen dem Baurecht für die Erneuerung des südlichen Teils der Königsbrücker Straße einen großen Schritt näher“, erklärte LDS-Präsidentin Regina Kraushaar.

Die Landeshauptstadt Dresden hatte 2018 das Planfeststellungsverfahren für die Königsbrücker Straße beantragt. Die bisher am Verfahren Beteiligten können und bis zum 28. Januar 2022 Stellungnahmen abgeben. Danach wird die LDS die Online-Konsultation auswerten, die Positionen der Beteiligten rechtlich prüfen und eine Entscheidung treffen, kündigte die Präsidentin an.

Baubürgermeister rechnet mit Planfeststellungsbeschluss

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) rechnet fest mit einem Planfeststellungsbeschluss der LDS. „Wir verfolgen keinen Plan B, sondern arbeiten auf den Baubeginn hin“, erklärte Kühn und erteilte dem Ansinnen der Linken, eine Sanierung im Bestand zu erwägen, eine Absage. „Eine Sanierung im Bestand wäre zum Nachteil der Stadt.“

Dresden verfolgt drei Ziele

Mit der geplanten Ausbauvariante verfolge die Landeshauptstadt drei Ziele: Separate Radverkehrsanlagen, einen verbreiterten Gleisabstand für die neuen Stadtbahnwagen und einen behindertengerechten Ausbau. Diese Ziele würden sich bei einem Ausbau im Bestand nicht verwirklichen lassen. „Dann würden die Gleise genau dort bleiben, wo sie liegen. Die neuen Stadtbahnwagen könnten auf der Linie 7 nicht fahren“, so Kühn.

Neues Planverfahren für Ausbau im Bestand

Auch die alleinige Verbreiterung des Gleisabstandes erfordere ein Verfahren bei der LDS, erklärte Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer. „Wir müssten die Planung neu beginnen und ein neues Planfeststellungsverfahren beantragen.“ Das werfe den Ausbau der Königsbrücker Straße um viele Jahre zurück.

Planung ist auf dem aktuellen Stand der Technik

Forderungen der Linken, die aktuellen Planen mit Blick auf Verkehrswende und Klimaschutz zu evaluieren, seien fehl am Platz, so Prüfer. „Auch im Hinblick auf den Klimaschutz ist die Planung auf dem aktuellen Stand der Technik. Der ÖPNV wird ausgebaut und beschleunigt, Radfahrer erhalten separate Spuren.“ Die Straße werde sicherer für alle Verkehrsteilnehmer, Parkflächen würden reduziert. Wenn diese in den kommenden jahren nicht mehr genutzt würden, könnten dort Fahrradabstellanlagen installiert werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig