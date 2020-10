Dresden

Es fällt schon auf, dass Kunden in Supermärkten in Dresden und in der Region wieder mehr zu Toilettenpapier und Desinfektionsmitteln greifen. Aber die Lücken werden schnell wieder aufgefüllt. Denn leere Regale haben einen psychologischen Effekt: Sie suggerieren einen Mangel und der signalisiert: Bevorrate dich, sonst hast du am Ende das Nachsehen. Was das für Folgen hat, wissen wir aus dem Frühjahr. Geht das Ganze jetzt wieder von vorne los?

„Leichter Anstieg nach bestimmten Produkten“

Der Konsum Dresden verzeichnet auf Nachfrage der DNN „einen leichten Anstieg der Kundennachfrage nach bestimmten Produkten“. „Hamsterkäufe sind deshalb aber nicht notwendig“, betont Sören Goldemann, Vorstandsmitglied Konsum Dresden eG.

Bereits seit mehreren Wochen würden sich die Konsummärkte auf die „eventuell erhöhte Nachfrage“ vorbereiten. „Die Lagerbestände sind großzügig aufgefüllt. Den Lagerbestand einzelner Sortimente, z.B. Konserven, Trockensortimente wie Pasta, Reis, Mehl und Toilettenpapier haben wir verstärkt, um die Kundennachfrage zuverlässig erfüllen und Produktverfügbarkeiten gewährleisten zu können“, so Sören Goldemann weiter.

„Die Warenversorgung ist sichergestellt“

„Wir beobachten derzeit nur in einzelnen Filialen ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden“, gibt Alisa Götzinger von der Kaufland Stiftung & Co. KG in Neckarsulm gegenüber DNN Auskunft. Alle Filialen würden täglich beliefert, so dass die Warenversorgung sichergestellt sei. „Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, zusätzliche Vorräte anzulegen. Es sind ausreichend Lagerbestände vorhanden: Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da“, so die Ansicht der Kaufland-Sprecherin.

Einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter knapp 6000 Menschen Mitte Oktober zufolge will sich rund jeder zehnte Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier, Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs eindecken. Neun Prozent der Teilnehmer antworteten auf die entsprechende Frage mit „ja“ oder „eher ja“. Fast zwei Drittel (64 Prozent) schlossen derartige Hamsterkäufe dagegen ausdrücklich aus.

Wo sonst im Kaufland in Radebeul ein Toilettenpapier- und Küchentücherberg steht, findet man jetzt ein paar Kisten Pampers. Auch in den Toilettenpapierregalen daneben klaffen große Löcher....Fotografiert am 19. Oktober 2020 Quelle: Catrin Steinbach

Vor allem junge Menschen wollen sich eindecken

Interessant ist, dass sich der Umfrage zufolge vor allem jüngere Menschen mit mehr Toilettenpapier und Nudeln eindecken wollen. Am häufigsten beantworteten Menschen zwischen 25 und 34 Jahren die Frage mit „ja“ oder „eher ja“ (15 Prozent).

„Eine vernünftige Vorratshaltung war, ist und bleibt ein kluger Einkaufsbegleiter. Insbesondere haltbare, lagerbare Lebensmittel und Hygieneprodukte sind im Supermarkt weiterhin gut nachgefragt. Das hängt natürlich auch mit einem anhaltendem Wechsel vieler Arbeitsplätze zwischen Büro und Wohnung oder zu betreuender Kinder zu Hause zusammen“, findet David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen.

Konsum setzt auf regionale Lieferanten

Er verweist zudem auf eine Umfragen des aktuellen Handelsreports Lebensmittel. Diesem zufolge würden die Kunden die Versorgungssicherheit durch den Lebensmittelhandel auf einer Skala von 0 bis 100 durchschnittlich mit 83 Punkten bewerten.

Der Konsum Dresden baut nach eigener Aussage „auf die stabilen und zuverlässigen Beziehungen“ zu den regionalen Lieferanten. „Kurze Transportwege innerhalb Sachsens ermöglichen es uns, auf eine eventuell erhöhte Nachfrage besonders schnell zu reagieren und Produkte nachzubestellen. Wir beziehen über 3500 Produkte aus unserer Heimat von über 100 sächsischen Lieferanten“, so Sören Goldemann.

Von Catrin Steinbach