Dresden

Die Reaktionen zeigen: Im Stadtrat herrscht überwiegend Unverständnis darüber, dass es seit dem Beschluss von 1997 zum Lückenschluss am Emerich-Ambros-Ufer noch keinen Baubeginn gab. Eine klare Mehrheit der von den DNN befragten Verkehrsexperten kann die lange Planungsdauer am Emerich-Ambros-Ufer nicht nachvollziehen.

„Wir brauchen eine komplexe Lösung und keine Flickschusterei“

Torsten Nitzsche (Freie-Wähler-Stadtrat und -Stadtbezirksbeirat in Cotta): „Wenn es tatsächlich stimmt, dass es in diesem Projekt fünf Jahre Verzögerung gibt, weil dem grünen Baubürgermeister Schmidt-Lamontain die Radwege nicht genehm waren, ist das sehr nahe an einem Skandal. Es kann nicht sein, dass nach eigenem Gutdünken Planungen zurückgestellt werden, die allen Verkehrsteilnehmern etwas bringen. Der aktuelle Zustand ist für alle schlecht: Wäre der Knotenpunkt entschärft und der Platz umgestaltet worden, kämen Busse und Bahnen dort viel schneller voran.“

Torsten Nitzsche Quelle: PR

„Die Sicherheit gerade für Fußgänger und Radfahrer dort ist grottig. Die neuerdings geplante Einrichtung einer Busspur in Altcotta ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er bringt vielleicht den Dresdner Verkehrsbetrieben was, aber allen anderen nur zusätzlichen Stau. Solche Verkehrsprobleme müssen aber ganzheitlich betrachtet werden. Wir brauchen eine komplexe Lösung und keine Flickschusterei.“

„Eine der wichtigsten Straßen für den Pkw-Verkehr in der Stadt“

Thomas Ladzinski (AfD-Stadtrat): „Der Ausbau des Emerich-Ambros-Ufers wäre sehr sinnvoll und für das Hauptverkehrsnetz der Stadt zielführend. Gerade Baubürgermeister Kühn hebt immer den Gedanken hervor, den Pkw-Verkehr auf Hauptstraßen zu kanalisieren und auf Nebenstraßen mehr für den Radverkehr zu tun. Hier geht es um eine der wichtigsten Straßen für den Pkw-Verkehr in der Stadt.“

Thomas Ladzinski Quelle: PR

„Das ist absoluter Irrsinn: Man kann nicht permanent über eine verkehrsberuhigte Innenstadt reden, ohne weiter außerhalb die nötigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Dass man sich dagegen als Baubürgermeister sträubt, kann ich nicht nachvollziehen. Ohne eine Alternative wie ein ausgebautes Emerich-Ambros-Ufer wird das nichts.“

„Ich habe dazu Akteneinsicht beantragt“

Veit Böhm (CDU-Stadtrat): „Aktuell wünschen die Dresdner Verkehrsbetriebe die Einrichtung einer Busspur am Flügelweg. Das wird in der jetzigen Situation selbst bei normalem Verkehr zu erheblichem Rückstau am Knotenpunkt Altcotta führen. Das wäre aber heute gar nicht notwendig, wenn man die 2017 planfestgestellte Variante umgesetzt hätte – und nicht ohne Stadtratsbeschluss diese Variante einfach gekippt hätte. Das Gelände ist freigeräumt, wir könnten sofort bauen.“

Veit Böhm Quelle: PR

„Es ist mehr als verwunderlich, dass seit 2017 bis heute keine neue Planfeststellung vorgenommen wurde. Dieser Sache werden wir nachgehen. Ich habe dazu Akteneinsicht beantragt.“

„An anderer Stelle [..] auf zwei statt vier Spuren zurückbauen“

Stefan Engel (SPD-Stadtrat): „Es gibt einen Stadtratsbeschluss dazu und der sollte auch umgesetzt werden. Die Verkehrssituation in Altcotta am Gymnasium und am Rathaus ist alles andere als optimal. Unsere Position als SPD lautet, dass wir den Verkehr aus dem Stadtzentrum raus haben wollen. Natürlich muss man dann schauen, wo man ihn alternativ langführt. Dafür ist diese südwestliche Umfahrung wichtig und der Lückenschluss am Emerich-Ambros-Ufer dementsprechend sinnvoll.“

Stefan Engel. Quelle: PR

„Wer A sagt, muss aber auch B sagen. Verfolgt man dort das Projekt weiter, sollte man an anderer Stelle in der Stadt, zum Beispiel am Neustädter Markt, auch Straßen auf zwei statt vier Spuren zurückbauen. Sonst hat man mehr Autoverkehr auf mehr Straßen, das kann auch nicht Sinn der Sache sein.“

„Nadelöhr für alle Nutzer und Anwohner“

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU-Bundestagsmitglied für den Wahlkreis, dem auch Cotta angehört): „Die aktuelle Verkehrsführung im Bereich des „Äußeren Stadtringes West“ ist sehr markant und als Nadelöhr für alle Nutzer und Anwohner eine große Herausforderung. Die Planfeststellung für dieses Bauvorhaben wurde mit einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss bereits 2017 abgeschlossen. Damit galt Baurecht, welches durch den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt aufgrund besonderer Maßstäbe an den Radverkehr nicht umgesetzt wurde. Dabei sollten die üblichen Kriterien, wie bspw. die Leichtigkeit des Verkehrsflusses und die Gleichstellung der Verkehrsteilnehmer, eigentlich berücksichtigt sein.“

Barbara Klepsch Quelle: Robert Michael/dpa

„Vor diesem Hintergrund und im besonderen Interesse von Nutzern und Anwohnern begrüße ich das Nachhalten der CDU-Stadtratsfraktion und gehe davon aus, dass der Geschäftsbereich nunmehr zu einer zeitnahen und vor allem bedarfsorientierten Lösung und Umsetzung kommt.“

„Die großformatigen Planungen sind nicht die Lösungen“

Susanne Krause (Grünen-Stadträtin): „Aus meiner Sicht ist jedes Verkehrsbauvorhaben mit solchen vierspurigen Riesenausbauten mitten in einer Stadt nicht mehr zeitgemäß. Wir haben ja schließlich auch noch ganz andere Probleme: Wir haben einen Klimawandel vor der Brust und eine Ölkrise. Ich glaube, das ist einfach das falsche Signal. Man kann Verkehr auch anders abwickeln.“

Susanne Krause Quelle: PR

„Die Situation in Altcotta ist natürlich nicht optimal, das sehe ich schon auch ein. Aber die großformatigen Planungen sind nicht die Lösungen für das 21. Jahrhundert. Man sollte lieber auch noch mal darüber nachdenken, wie man die neue Strecke für den ÖPNV nutzen kann, um den westlichen Ring zu schließen.“

„Armutszeugnis für die Straßenbauverwaltung“

Holger Zastrow (FDP-Stadtrat): „Dafür gibt es gar keine Entschuldigung mehr. Vielleicht wacht der Stadtrat jetzt mal auf. Wir streiten uns viel zu oft untereinander und merken dabei gar nicht, dass die Stadtverwaltung viele Ratsbeschlüsse überhaupt nicht umsetzt. Das ist nicht akzeptabel und ein Armutszeugnis für die Straßenbauverwaltung. Was das kostet und wie viel Zeit da flöten geht …“

Holger Zastrow Quelle: FDP Sachsen

„Die Lieblingsprojekte der grünen Baubürgermeister werden vorangetrieben, zum Beispiel die Mobi-Punkte, auch in Altcotta. Aber ein so wichtiges und zentrales Verkehrsprojekt wie das Emerich-Ambros-Ufer, bei dem es am Ende darum geht, den Autoverkehr in der Stadt neu zu ordnen, wird einfach nicht zu Ende gebracht.“

„So kann man eine Stadt nicht entwickeln“

Tilo Wirtz (Linke-Stadtrat): „Wenn wir so lange brauchen, um zu planen und zu genehmigen, ist die Planung irgendwann veraltet und wird nicht realisiert. Der aktuelle Zustand in Altcotta ist unbefriedigend. Eine andere Frage ist, ob das Emerich-Ambros-Ufer überhaupt vierspurig notwendig ist. Auf dem bereits bestehenden Abschnitt in Richtung Nossener Brücke parken oft Lkw und Autos, eine der zwei Fahrspuren ist dort also sowieso immer zu. Allerdings hat die Planung Geld gekostet.“

Tilo Wirtz Quelle: Frank Grätz

„Und es ist ein Unding, dass man sich auf der einen Seite über die Dauer der Planfeststellung an der Königsbrücker Straße beklagt, andererseits aber eine andere längst vorliegende Planfeststellung gar nicht realisiert. So kann man eine Stadt nicht entwickeln. Das ist einfach ärgerlich. Auch wenn Herrn Schmidt-Lamontain die Planung nicht gepasst hat: Irgendwann ist eine Planung, wie sie ist. Wenn man sie dann jedes Mal kritisiert, baut man am Ende gar nichts mehr. Dass 25 Jahre lang nicht begonnen wurde, ist im Prinzip eine Bankrotterklärung. Und auf der anderen Seite stellt eine Behörde den Neustädter Markt nebst vierspuriger Straße, die dort ein städtebauliches Ärgernis ist, unter Denkmalschutz.“

„Die alten Pläne [..] lösen die bekannten Probleme vor Ort in keinster Weise“

Nils Larsen (Mitglied im Vorstand des ADFC Dresden): „Die alten Pläne sehen keine sicheren und komfortablen Radwege für die Menschen in Cotta vor und sie lösen die bekannten Probleme vor Ort (z. B. Radverkehrskonzept Mangel 695 und 696) in keinster Weise! Würden die alten Planungen mit ihrem umfangreichen Straßenneubau umgesetzt, würde noch mehr Autoverkehr in Cotta und in ganz Dresden entstehen.“

„Es ist daher richtig, neu zu planen und dieses Mal einzubeziehen, dass wir in Zukunft weniger Auto fahren als heute und mehr zu Fuß gehen, Rad fahren und den ÖPNV nutzen. Mit dieser Annahme, die – nicht nur wegen der Klimaziele – eintreffen muss, gibt es mehr Platz, und Verkehrsanlagen und Quartiere können schlanker, schöner, sicherer und gesunder – Stichwort: Aufenthaltsqualität – gestaltet werden. Dass ein Umplanen etwas Zeit benötigt, ist klar. Doch so langsam müsste man in den Ämtern zu einem Ergebnis kommen.“

Von Stefan Schramm