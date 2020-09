Dresden

Das Ordnungsamt zieht nach den zweiwöchigen Schulwegkontrollen von Anfang bis Mitte September ein positives Fazit. So brachten viele Eltern ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule oder in den Kindergarten. Auch das geringere Verkehrsaufkommen habe sich spürbar positiv auf die Schulweg­sicherheit aller Kinder ausgewirkt, sagte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU).

Über 100 Verwarnungen

Insgesamt kontrollierten die Bediensteten an 23 Grundschulen, zwei Oberschulen und zwei Kindertagesstätten die Verkehrssituation vor Unterrichtsbeginn. Dabei wurden insgesamt 73 schriftliche und 59 mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

Besonders viele ordnungswidrig geparkte Fahrzeuge wurden im Umfeld der Freien Waldorfschule an der Marienallee in der Radeberger Vorstadt, der privaten Ganztagsschule an der Paul-Gerhardt-Straße in Striesen, der 47. Grundschule an der Mockritzer Straße in Strehlen sowie der Grundschule Naußlitz erfasst. Vor einigen kontrollierten Grundschulen wurden hingegen gar keine Verstöße festgestellt.

Von DNN