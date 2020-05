Wie es ist, während einer Pandemie Eltern zu werden – ein Dresdner Paar erzählt

Dresden

Das Geburtsjahr der kleinen Ylva werden die Eltern wohl nie vergessen. Und das nicht nur, weil es der erste Nachwuchs von Thomas Hencker und Stephanie Kusche ist. Ylva kam am 18. März im Diakonissenkrankenhaus (Diako) zur Welt, gerade als die Coronakrise auch Dresden erfasste. Stephanie erlebte eine „Bilderbuchgeburt“, wie sie selbst sagt, den werdenden Papa immer an ihrer Seite wissend. Schon wenige Tage später sollte sich das in vielen Krankenhäusern ändern und eine große Angst und Unsicherheit auf die werdenden Mütter zukommen.

In den Kreißsaal durfte der werdende Vater noch

Doch Stephanie und Thomas beschäftigten sich kurz vor der Geburt kaum mit der Angst, dass der Vater das Ereignis nicht miterleben könnte: „Die Angst war schon da, aber das war alles noch so weit weg“, erinnert sich Stephanie. Am Tag der Geburt versicherte ihr die Hebamme noch, dass ihr Partner auch am nächsten Tag zu Besuch auf die Wochenstation kommen dürfe. Doch das änderte sich schon nach wenigen Stunden. „Plötzlich hieß es nein, Thomas darf mich nicht besuchen. Aber als die Kinderärztin meinen verzweifelten Blick sah, machte sie eine Ausnahme“, berichtet Stephanie.

Trotzdem wollten sie nichts riskieren, verließen schon 24 Stunden nach der Geburt das Diakonissenkrankenhaus als glückliche kleine Familie. Diese sogenannten ambulanten Geburten haben in den letzten Wochen häufiger als sonst stattgefunden, sagt Viktor Franke, Sprecher des Diakos. Entgegen den kursierenden Gerüchten, es dürfe keine Begleitperson mit in den Kreißsaal, war das im Diako die ganze Zeit möglich: „Begleitpersonen ohne Covid-19-Verdacht durften während der Geburt immer dabei sein. Dies war eine der Ausnahmen, die die Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen vorsah und die wir natürlich gerne zugelassen haben“, sagt Franke. Die Hygieneregeln wurden verstärkt und die Begleitperson muss vor Betreten des Kreißsaals einen Fragebogen ausfüllen, mit dessen Antworten eine Corona-Infektion ausgeschlossen werden soll.

Die erste Zeit zu Dritt – Auf einmal waren Windeln ausverkauft

Für die Zeit nach der Geburt sind die Regeln schon strenger: Die Mütter dürfen auf der Wochenstation keinen Besuch empfangen, so will es der Freistaat. „Zurzeit wird geprüft, ob und wie auch diese Einschränkung gelockert werden kann“, sagt Franke. Stephanie und Thomas wollten die Zeit von Beginn an zu dritt genießen und entschieden sich für die vorzeitige Entlassung. Normalerweise bleiben Mutter und Kind bis zur U2, der zweiten Untersuchung des Neugeborenen, in der Klinik. Dafür mussten sich die jungen Eltern nun einen Kinderarzt suchen, was so kurzfristig nicht leicht war. „Die Kinderärztin aus dem Diako empfahl uns eine Kollegin und dort hat es dann zu Glück geklappt. Die Ärztin kam zu uns nach Hause und hat Ylva untersucht“, sagt Stephanie.

Und dann begann die erste Zeit zu dritt in den eigenen vier Wänden – und dank Corona konnten sie diese länger nutzen als geplant. Denn Vater Thomas wäre normalerweise nach zwei Wochen wieder in seinen Beruf als Lehrer an einer Fremdsprachenschule zurückgekehrt. Doch der Unterricht fiel aufgrund der Pandemie aus und er konnte das Familienglück noch zwei Wochen länger ohne Ablenkungen genießen. Schon vor der Geburt hatten sie ihre Vorräte und den Kühlschrank aufgefüllt, um im Wochenbett nicht groß einkaufen zu müssen. „Da fiel uns schon auf, dass die Leute so komische Sachen kauften. Aber da dachten wir uns noch nichts dabei“, erinnert sich Stephanie. Dass wenige Tage später sogar Windeln ausverkauft sein würden, ahnten sie da noch nicht. Aber auch das Problem konnten sie dank Stoffwindeln ignorieren.

Elternzeit auf Reisen?

So schön die Zeit für die jungen Eltern ist, so schwer ist sie für die Groß- und Urgroßeltern zu ertragen. Die Eltern des Paares kamen wenige Tage nach der Geburt zwar für eine Stunde zu Besuch, jedoch nur auf Abstand. „Für meine Mutter ist es kaum zu ertragen, dass sie ihr Enkelkind noch nicht auf den Arm nehmen konnte“, sagt Stephanie. Dass die Familien der Eltern die ersten Lebenswochen der kleinen Ylva nur virtuell miterleben, sei nicht leicht. Trotzdem ist inzwischen der Alltag eingekehrt. Thomas geht wieder halbtags arbeiten und kann sich ab dem frühen Nachmittag seiner kleinen Familie widmen. Im Herbst wollen sie die geplante gemeinsame Elternzeit auf Reisen verbringen. Ob das klappt, steht allerdings noch in den Sternen.

Von Lisa-Marie Leuteritz