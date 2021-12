Dresden

Manche Fälle ziehen sich schon über Jahre hin: In Dresden schulden Mütter oder Väter für die Betreuung ihrer Kinder der Stadt Kita-Beiträge in Millionenhöhe. Teilweise reichen die Forderungen bis vor das Jahr 2017 zurück. Da gehen die Kinder wahrscheinlich schon in die Schule, aber ihre Kita-Plätze sind noch immer nicht vollständig bezahlt.

Insgesamt standen Eltern Mitte Dezember mit 1,05 Millionen Euro bei der Stadt in der Kreide, Tendenz steigend. Auf die Zeit vor 2017 entfallen davon laut Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) rund 284 000 Euro. Für 2017 waren es 48 000, ein Jahr darauf schon 78 000 Euro. 2019 kamen 104 000 Euro zusammen, im Jahr darauf 166 000 Euro und für 2021 schlugen bis 15. Dezember Außenstände von bis zu 370 000 Euro zu Buche.

Prüfung des Rechnungshofes

Dresden ist da in Sachsen kein Einzelfall. Überall sieht der Gesetzgeber für die Finanzierung der Kinderbetreuung für Jungen und Mädchen in Kinderkrippe oder Kindergarten auch die Beteiligung der Eltern über Beiträge vor. Der sächsische Rechnungshof hat kürzlich in seinem Jahresbericht, erstmals präsentiert vom neuen Präsidenten, dem früheren sächsischen CDU-Landtagsabgeordneten Jens Michel, Prüfergebnisse zur Situation in kleineren, kreisangehörigen Kommunen vorgelegt.

Dabei hatten die Prüfer vor allem im Auge, wie die Städte Außenstände eintreiben. Kündigungsschreiben und Kündigungsandrohungen hätten sich dabei „als besonders wirksames Mittel“ zum Eintreiben offener Elternbeiträge für betreute Kinder erwiesen. Doch das ist nicht so einfach. Rein faktisch werde damit „auf den Ausschluss des Kindes und damit ein schwerwiegendes Mittel zu Lasten des Kinder zurückgegriffen“, erklärten die Prüfer unter Verweis auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Weimar. Krippen- oder Kindergartenkinder haben jedoch einen gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung.

Krippen- und Kindergartenkinder haben einen gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung.

Möglichkeiten für Erlass und Absenkung

Da es unter bestimmten Umständen Möglichkeiten zu Erlass oder Absenkung von Elternbeiträgen gibt, versuchen die Kommunen Kündigungen zu vermeiden. Frankenberg (14 000 Einwohner) hat laut Rechnungshof von 52 angedrohten Kündigungen zwischen 2016 und 2019 letztlich nur eine umgesetzt. Die Stadt verwies gegenüber den Prüfern aber darauf, dass das Eintreiben der Beiträge bisweilen „sehr schwierig“ sei. Die Mitwirkung der Eltern sei „mangelhaft“, Anträge auf Übernahme der Kita-Beiträge würden häufig erst nach Androhung der Kündigung gestellt, vereinbarte Ratenzahlungen „häufig nicht eingehalten“.

Auch in Dresden wird nach den Angaben der Stadt viel Mühe darauf verwendet, die Schuldensituation zu vermeiden. Bereits bei Vermittlung eines Kinderbetreuungsplatzes würden die Beschäftigten des Amtes für Kindertagesbetreuung auf die Möglichkeiten zur Übernahme oder zum Erlass von Elternbeiträgen hinweisen. „Mitunter nehmen Eltern keine entsprechende Antragstellung vor und bleiben aufgrund ihrer finanziell begrenzten Mittel dann den Elternbeitrag schuldig“, heißt in Dresden zu den Hintergründen.

Viele Ursachen für Außenstände

Es komme ebenfalls vor, dass grundsätzlich anspruchsberechtigte Eltern versäumen würden, den Folgeantrag auf Erlass zu stellen und in diesem Zusammenhang auch Mahnungen unbeachtet lassen. Ferner könnten „Kommunikationsschwierigkeiten oder Zuständigkeitsfragen zwischen den Elternteilen“ eine Rolle spielen.

Ist es zu Zahlungsrückständen gekommen, verschickt der Kita-Eigenbetrieb bei Kindern in städtischen Kitas automatisch Mahnungen. Parallel dazu informiere das Kita-Amt wieder über Erlass- und Übernahmemöglichkeiten. Drei Monate nach der ersten Mahnung geht die Sache an die Stadtkasse, die dann Vollstreckungsmaßnahmen einleitet.

Kündigung bei zwei Monatsbeträgen möglich

Wie die Stadt mitteilt, kann laut Elternbeitragssatzung und den vertraglichen Regelungen die Betreuung in einer kommunalen Kindertageseinrichtung gekündigt werden, wenn Außenstände in Höhe von zwei Monatsbeiträgen bestehen. In jeder Mahnung werde auf eine mögliche Kündigung verwiesen.

Wie viele Kinder in Dresden säumige Eltern haben und wie viele Kinder davon betroffen sind, ist nicht bekannt.

Wie viele säumige Eltern bei der Stadt Schulden haben und wie viele Kinder davon betroffen sind, vermochte die Stadt nicht ohne weiteres zu sagen. Von der Gesamtsumme könne nicht einfach rechnerisch auf die Personenzahl geschlossen werden. Das habe verschiedene Gründe: Die Beitragshöhe hängt von der vereinbarten Betreuungszeit ab und ist in Krippe, Kindergarten oder Hort unterschiedlich. Zusätzlich zu den ausstehenden Elternbeiträgen würden den Eltern weitere Kosten in Rechnung gestellt, wie beispielsweise Mahngebühren, Säumniszuschläge, Briefporto, Vollstreckungskosten.

Beitragsschuld verjährt nicht

Elternbeiträge als sogenannte öffentlich-rechtliche Abgabe verjähren nicht, wenn sie beständig gemahnt werden. Neben der grundsätzlichen Zahlungsunfähigkeit von Eltern können sich Beiträge über längere Zeit auch ansammeln, wenn im Fall einer Kündigung eine Kindeswohlgefährdung drohen würde. Diese Gefahr werde vor der Entscheidung über eine Kündigung durch die Kita-Leitungen und das Jugendamt speziell geprüft.

Stünden einer Kündigung keine Gründe mit Blick auf das Kindeswohl entgegen, komme es zur außerordentlichen Kündigung. Eltern werde jedoch auch in diesem Prozess noch Zeit eingeräumt, ausstehende Elternbeiträge zu zahlen. Die Anzahl der vollzogenen Kündigungen im Jahr 2021 liege bei fünf Fällen und ähnelt denen der letzten Jahre.

Gemessen an den Gesamtzahlen sind die Außenstände relativ überschaubar. Die Höhe der Elternbeiträge, die an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen im Jahr 2020 gezahlt werden sollten, beträgt 21,9 Millionen Euro. Für das Jahr 2021 sollen 22,4 Millionen Euro an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen gezahlt werden. Allein in den mehr als 170 Kitas in Trägerschaft der Stadt werden mehr als 30 000 Kinder betreut. 25 000 Kinder sind es in rund 220 Kitas in freier Trägerschaft.

