Ellen Schallers Soloabend „Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ feierte in Dresden Premiere

Dresden

Es gibt keine Senioren oder Rentner mehr, sondern nur noch Best-Ager. Und ob erhöhter Lebenserwartung wird – die moderne Medizin macht’s möglich – deren Zahl immer größer. 90- und 100-Jährige bestimmen den Kurs des Landes. Etliche dieser Best-Ager, darunter eine, die auf Kreuzfahrt war und ihre Erlebnisse schildert, sind nun in dem „Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ betitelten „Kabarettabend für Junggebliebene“ zu erleben, der im proppenvollen Dresdner „ Comedy & Theater Club“ Premiere hatte.

Ellen Schaller schlüpft in diesem kurzweiligen Soloabend in acht verschiedene Rollen im Alter zwischen 19 und 99, wobei bis auf den Jungspund Taylor Maddox alle anderen Figuren angejahrte Omas sind, dazwischen streut die 1965 geborene Schaller allerlei satirische Betrachtungen zu Politik und Gesellschaft ein.

Über die wahre Liebe

Zwischen den einzelnen Szenen erklingt immer eine neue Zeile des Liedes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“, das ja mehr Strophen hat, als die SPD Mitglieder im Osterzgebirge. Hier und da stimmt Schaller auch, sich auf der Gitarre selbst begleitend, das eine oder andere Lied von Bodo Wartke oder des Duos Schwarze Grütze an.

Zunächst klärt eine der vielen Omas, die im Laufes des Abends auftreten, die anwesende Jugend (viel war es nicht) darüber auf, was wahre Liebe ist, etwa wenn ER morgens kurz nach dem Aufwachen IHR die Fettcreme vom Gesicht küsst oder wenn SIE IHM trotz eines berühmt-berüchtigten Männerschnupfens nicht entflieht.

Viel schwarzer, wenn nicht bitterböser Humor

Schaller spricht über das alternative Rentenlos per Gewinnermittlung in Zeiten, da die Rente „nur noch Symbolcharakter“ hat, oder erzählt von Beerdigungs- statt Kaffeefahrten nach Polen oder „Tschechland“, wo es einfach billiger ist, sich in einem Erdmöbel bestatten zu lassen. Wie die Kapitalflucht ist natürlich auch diese Körperflucht fatal für die Kommunen hierzulande, sind Bestattungen doch zusammen mit Blitzen und Knöllchen die einzige Möglichkeit, Gelder zu akquirieren, wie Schaller lästert.

Salmonellen im Altersheim? Hat auch sein Gutes, danach ist eine Kommune jedenfalls schuldenfrei. Ja, es ist viel schwarzer, wenn nicht bitterböser Humor im Spiel, wenn Schaller sich Gedanken über die Generation 85 plus macht, etwa wenn sie eine eher nicht mehr so rüstige Rentnerin mimt, die Angst hat, so wie Herr Faulermann zu enden. Der wurde erst acht Monate nach seinem Tod in seiner Wohnung gefunden. „Er hatte ja keine Verwandten mehr, hat mir sein Sohn selbst gesagt.“ Manche Kalauer sind abgedroschen, etwa wenn die „Apotheken-Umschau“ als „Rentner-Bravo“ apostrophiert wird, aber das Gros der Pointen kann sich überaus sehen lassen.

Es geht durchaus ums Grundsätzliche: Warum wollen die Leute alle alt werden, aber partout nicht alt sein? Ellen Schaller stellt sich das durchaus schön vor. „Echt. Geht morgens schon los: Kein Weckerklingeln. Und selbst wenn der Wecker klingelt: Ich höre ihn ja nicht mehr!“

Vorstellungen: 1. & 2.11. (ausverkauft), 1. & 2.2., 5.4. & 20.6.2020

Von Christian Ruf