Elf Jungen missbraucht: 50-jähriger Kampfsporttrainer räumt alle Vorwürfe ein

Dresden

Thomas H. ist Aikido-Lehrer sowie Sozial- und Erlebnispädagoge und arbeitete jahrelang mit Kindern und Jugendlichen. Doch der Sozial- und Erlebnispädagoge hatte zwei Gesichter. Sozial war das nicht, was er trieb, und ein Erlebnis nur für ihn. Er sollte seinen Schützlingen eigentlich beibringen, sich selbst zu verteidigen, nur waren sie ihm schutzlos ausgeliefert. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Schutzbefohlenen und widerstandsunfähigen Personen muss er sich seit Montag vor dem Landgericht verantworten.

Der 50-Jährige hatte 2006 im Rahmen von Ganztagesangeboten in einer Dresdner Schule mit dem Aikido-Training von Kindern begonnen, 2012 machte er dann seinen eigenen Club auf. An der zwar körperbetonten, aber eher friedfertigen japanischen Kampfkunst waren viele interessiert. „Ich habe sehr viele junge Menschen eine Zeit lang intensiv begleitet“, sagte der Angeklagte. Stimmt, nur nicht so, wie das Kinder, Eltern und Schulen von ihm erwartet haben. Alle haben ihm vertraut und wurden enttäuscht.

Missbrauchsfälle zwischen 2012 und 2019

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte zwischen 2012 und 2019 immer wieder Jungen seiner Trainingsgruppen missbraucht. Er betatschte und befummelte sie an den Genitalien und dem Anus – beim Training oder den „Abschlussmassagen“ danach. Dabei soll er bei einem Jungen so massiv rangegangen sein, dass der hinterher über starke Schmerzen klagte. „Das kann ich mir nicht vorstellen“, erklärte der 50-Jährige.

Auch in den jährlichen Trainingslagern verging er sich an seinen Schützlingen. Dort vor allem nachts, wenn die Jungen, wie er zumindest dachte, schliefen. Er fotografierte das Ganze dann noch. Der Angeklagte machte auch vor Schülern einer Einrichtung für geistig behinderte Kinder nicht Halt, denen er beim „Gürtelbinden“ an die Genitalien ging.

Angeklagter räumt alle Vorwürfe ein

Einige der missbrauchten Jungen gaben auf und gingen nicht mehr zum Training. Einer blieb über viele Jahre. Der 2002 geborene Junge hatte seit dem Grundschulalter bei Thomas H. trainiert. Es begann auch mit Befingern, später kam es zu Oral- und Analverkehr. Der Angeklagte hatte sich dafür extra in seinem Trainingsraum eine zweite Ebene mit einem Hochbett eingebaut. Thomas H. vergriff sich aber nicht nur an Kampfsportschülern, sondern auch an den Söhnen zweier befreundeter Familien. Erstaunlicherweise blieben die Taten lange unentdeckt, aber dann flog doch alles auf, Eltern erfuhren davon, es wurde Anzeige erstattet. Ende 2019 wurde Thomas H. festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft.

Der 50-Jährige räumte alle Vorwürfe ein. Er wolle den Jungen eine Aussage vor Gericht ersparen „Das kommt alles sehr routiniert und unemotional rüber. Haben Sie mal über eine Verhaltensänderung nachgedacht“, befand eine Anwältin der Nebenklage. „Das läuft mir jetzt zu sehr in Richtung moralische Vorhaltungen“ konterte der Angeklagte. Der Prozess wird fortgesetzt. Zunächst sind drei weitere Verhandlungstage geplant.

Von Monika Löffler