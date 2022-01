Dresden

Hier ist das Elektroauto ein absolutes Liebhaberstück. Matthias Bähr von der Firma Citysax am Stadtrand von Dresden rüstet derzeit einen Trabant mit Elektroantrieb aus. Ein Volumenmarkt ist das nicht, das weiß auch Bähr. „Ich kenn in Dresden zwei elektrische Trabis“, erklärt er.

Seit Jahren ist sein kleines Unternehmen, inzwischen aufgrund „gedämpfter Nachfrage“ nur noch ein Ein-Mann-Betrieb, auf elektrische Fahrzeuge spezialisiert. Bähr rüstet neben den Trabants auch andere Autos um. Hat einen Elektroroadster sowie andere E-Autos im Angebot und kümmert sich neben Wartung und Reparatur von Elektroautos auch um elektrische Mopeds. Die Liebe zum Kultauto aus DDR-Zeiten ist nicht billig, fast 20.000 Euro werden für eine Umrüstung auf den modernen Elektroantrieb in der Werkstatt fällig.

Batterie im Wohnanhänger

Da rät Bähr auch schon mal von einer Umrüstung ab. „Ich hatte hier auch schon einmal einen Fiat Panda, der umgerüstet werden sollte, aber das wird zu teuer“, habe Bähr dem Kunden erläutert. „Da sollten die Leute eher ein Elektroauto von der Stange kaufen, das ist wirtschaftlicher“, erklärt der 64-Jährige, der mit einem Elektrotrabi sogar schon über die Alpen gekommen ist – mit einer zweiten Batterie im Wohnanhänger.

Matthias Bähr von der Firma Citysax rüstet Autos auf Elektroantrieb um. Dabei ist gelegentlich auch der Trabi eines Liebhabers dabei, wie dieser Kombi in Originalfarbe aus dem Baujahr 1983. Quelle: Dietrich Flechtner

Wer jetzt kein Elektroauto kaufe, sei selber schuld, meint Matthias Bähr. Die üppige Förderung werde es irgendwann nicht mehr geben. Trotz der Kaufanreize dümpeln die Zulassungszahlen für Elektroautos in Dresden dahin. Zwar gab es Ende 2021 (Stand Oktober) in der sächsischen Landeshauptstadt nach Angaben des Ordnungsamtes 1780 Fahrzeuge mit Elektroantrieb, das waren doppelt so viele wie im Jahr davor (887 zugelassene Elektrofahrzeuge). Aber bei einem Gesamtbestand an Fahrzeugen von rund 296.000 liegt der Elektroanteil damit lediglich bei 0,65 Prozent, wenn man die 22.500 Anhänger abzieht. Rechnet man die 8494 Hybrid-Mobile hinzu – das sind knapp 3500 Fahrzeuge mehr als im Jahr davor – dann erhöht sich der Anteil von Fahrzeugen mit elektrischer Antriebsmöglichkeit auf 3,75 Prozent.

Wieder mehr Fahrzeuge

Trotz sinkender Einwohnerzahl – Ende 2021 waren in Dresden 561.002 Menschen gemeldet, 940 weniger als im Jahr davor – stieg die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge weiter an. Mitte Dezember waren in Dresden 296.002 Fahrzeuge zugelassen. Darin sind alle Fahrzeugarten wie Pkw (233.211), Anhänger (22.558), Lkw (20.259), Motorräder (16.682), Sonderfahrzeuge (1576), Zugmaschinen (1430) und Busse (379) enthalten. Ein Jahr zuvor waren es insgesamt 293.394 Fahrzeuge und Ende 2019 wiesen die Zulassungszahlen in Dresden 288.351 Fahrzeuge aus.

Es lässt sich allerdings nicht sagen, dass dies alle Fahrzeuge mit Dresdner Kennzeichen sind. Bekanntlich können bei Umzügen seit einigen Jahren auswärtige Kennzeichen behalten werden. Somit steigt auch der Anteil der in Dresden zugelassenen Fahrzeuge, die sich hinter einem Kennzeichen aus Pirna (1432 Fahrzeuge), Meißen (1420), Bautzen (768) oder Dippoldiswalde (550) verbergen. An siebter und achter Stelle folgen schon Berlin (399) und Leipzig (395). 116 Dresdner Autos fahren mit OSL (Oberspreewald-Lausitz) umher, 16 mit Garmisch-Partenkirchen (GAP) und sieben sind aus Sömmerda (SÖM). 13.416 Fahrzeuge tragen kein „Unterscheidungskennzeichen DD“, wie es im Fachjargon heißt. Die Zahl steigt kontinuierlich, vor einem Jahr waren 12.051 in Dresden zugelassene Fahrzeuge ohne „DD“ unterwegs.

Klare Mehrheit mit Verbrennungsmotoren

Mit Volkswagen (55.265 Autos), Skoda (18.989), Ford (17.300), Opel (15.785) und BMW (14.838) hat sich an der Hitliste der Hersteller gegenüber dem Vorjahr nichts geändert. Und unverändert sind die meisten Autos auf Dresdens Straßen mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. 155.897 müssen Benzin tanken, 63.610 sind Selbstzünder mit Diesel im Tank. Bei den Dieselfahrzeugen waren es ein Jahr zuvor 300 mehr und bei den Benzinern ging die Zahl im Jahresvergleich um mehr als 2400 zurück.

Die Zahlen der Nobelkarossen wie Ferrari (46, plus zwei), Rolls-Royce (unverändert zwölf) und Lamborghini (14, plus zwei) haben sich kaum verändert. Und auch mehr als 30 Jahre nach der Wende drehen in Dresden noch immer DDR-Fahrzeug ihre Runden. 549 Trabis (minus eins) und 195 Wartburgs (plus zehn gegenüber Vorjahr) rollen durch die Straßen. Wie viele geländetaugliche Straßenautos, die sogenannten SUV, in Dresden zugelassen sind, könne aus der Statistik nicht herausgelesen werden, heißt es aus der Stadt.

Viele Elektromodelle gibt es darunter bekanntlich nicht. Die Plastik-Bomber mit E-Antrieb in der Stadt lassen sich an einer Hand abzählen. Seit 2009 hat Matthias Bähr von Citysax insgesamt mehr als 40 Autos umgerüstet oder einen Bausatz dafür verkauft, darunter waren 15 Trabis.

Warten auf Waren

Er hat eine Vermutung, warum die Stromer auch insgesamt bislang noch nimmer nicht durchstarten in Dresden. Es fehle vor allem an Lademöglichkeiten. „In der großen Breite passiert da zu wenig.“ Der Chipmangel sei mittlerweile ein weiterer Bremsklotz. „Bei Wartezeiten für Elektroautos von bis zu zwölf Monaten kann sich die Flotte nicht entwickeln.“

Und Warten ist derzeit auch bei den Trabis angesagt. Drei Monate dürfte die Umrüstung des Modells dauern, an dem Bähr gerade arbeitet. Auch das hat mit Mangelerscheinungen auf dem Weltmarkt zu tun. So fehlt es unter anderem an den Elektrokästen, in denen Bähr Steuerungen verbaut. „Es fehlt offenbar an Weichmachern für die Kunststoffproduktion, die sind ein Nebenprodukt der Diesel und Kerosinherstellung. Weil davon gerade weniger produziert wird, fehlt es an Weichmachern und damit an Kunststoffen.“

Von Ingolf Pleil