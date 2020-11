Elefantenbulle nimmt sein neues Revier in Dresden entspannt in Besitz

Dresden

Er kam in guter Verfassung, unaufgeregt und neugierig in Elbflorenz an: Tonga, der neue Afrikanische Elefantenbulle, zog am Montagabend im Afrikahaus des Dresdner Zoos ein. Transporteur Roy Smith von der Firma Interzoo erklärte bei der Ankunft: „Er hat keinen Widerstand geleistet. Das Tier war sehr brav bei der Ver- und der Entladung.“ Die Fahrt vom Serengeti-Park in Hodenhagen nach Dresden sei unproblematisch verlaufen, anders als beim Abtransport von Tembo nach Wien habe es keine nennenswerten Verzögerungen durch Staus auf der Autobahn gegeben.

Spannung, ob die Medikation wirkt

Als Tembo eine Woche zuvor von Dresden in Österreichs Hauptstadt gebracht worden war, hatten drei Unfälle rund um Prag den Tieflader aufgehalten. Das sei schon anstrengend gewesen, so Smith, für den die Reise mit Tonga der letzte Elefantentransport in diesem Jahr war.

Tongas Fahrt von Niedersachsen nach Dresden dauerte etwas mehr als sechs Stunden. „Das ist eine gute Zeit“, sagt Dresdens Zoo-Inspektor Helmar Pohle zufrieden. Er ist froh, dass der 31 Jahre alte Bulle nun da ist: „Wir sind sehr erleichtert, dass Tonga wohlbehalten bei uns angekommen ist. Es ist immer eine gewisse Spannung da, ob das Tier an diesem Tag mitspielt, ob die Medikation wirkt, die Sedation wirkt, ob technisch alles klappt, dass der Elefant verladen werden kann. Da spielen viele Leute eine Rolle – vom Kranfahrer bis zu den Technikern und Tierpflegern.“

Ankunft Tonga Quelle: Zoo Dresden

Tonga sei während der Fahrt sehr ruhig gewesen, habe am Abend noch Kontakt zu seinen neuen Pflegern aufnehmen können. Revierleiter Ronny Moche habe ruhig auf das Tier eingeredet und es gefüttert. Tonga habe das Entketten in der Kiste problemlos über sich ergehen lassen: „Es gab überhaupt keine negativen Reaktionen wie etwa das Schlagen mit dem Rüssel oder eine Attacke gegen die Containerwand. Alles ist sehr ruhig abgelaufen“, so Pohle. Tonga habe dann ruhig, aber zügig den Container verlassen und seine Box bezogen, wo verschiedene Leckerlis wie Brot oder Rüben und auch Heu auf ihn warteten.

Hoffnung auf gegenseitige Sympathie

Die drei Dresdner Elefantenkühe verfolgten die Ankunft des neuen Bullen, der etwas größer und mit 5,3 Tonnen Gewicht fast eine Tonne schwerer ist als sein Vorgänger Tembo (4,4 Tonnen), mit großem Interesse. „Sie konnten durch die Türritzen und auch Sichtluken mit ihm Kontakt aufnehmen. Das haben sie auch getan“, erzählt Pohle. Unter den Türen hindurch hätten die Tiere mit dem Rüssel Luft angesaugt, um Gerüche aufzunehmen, erste Eindrücke zu sammeln. „Jetzt hoffen wir, dass der Bulle mit unseren Tierpflegern gut zurechtkommt, sie sich vertraut machen, dass er auch die Umgebung kennenlernt und seine Räumlichkeit akzeptiert.“

Am Dienstag durfte der Bulle dann allein die Innen-Schauanlage des Afrikahauses erkunden, das Vorgehege des Bullenstalles inklusive. Das ihm angebotene Futter verschmähte der ehemalige Zirkuselefant nicht: „Er hat alles eingesammelt, was auf der Anlage herumlag oder versteckt war. Wir sind alle sehr zuversichtlich, dass es mit ihm gut klappt“, versichert Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart. Am Mittwoch darf der Koloss, der Drumbo, Sawu und Mogli bald zu Mutterfreuden verhelfen soll, auch erstmals das Außengehege durchstreifen.

Von Jochen Leimert