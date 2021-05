Elefanten im Dresdner Zoo erhalten bald mehr Platz

Dresden

Eigentlich sollte die Erweiterung der Elefantenfreianlage im Zoo schon längst erfolgt sein, doch erst zum 160. Geburtstag des viertältesten Zoologischen Gartens in Deutschland am 9. Mai hat es nun endlich mit dem Baustart geklappt. Auf der bisher brach liegenden Fläche zwischen der bestehenden Freianlage für die vier Dickhäuter Tonga, Drumbo, Sawu und Mogli, der Löwenschlucht und der angrenzenden Bürgerwiese rollen seit dieser Woche die Bagger.

Fast doppelt so viel Fläche für die Dickhäuter

Bis zum 30. Juli sollen die Arbeiten andauern, in deren Ergebnis sich die Haltungsbedingungen für die vier Afrikanischen Elefanten weiter verbessern. Die Lauffläche für die vier Jumbos wird um 1400 Quadratmeter vergrößert und damit fast verdoppelt. Insgesamt 3000 Quadratmeter stehen den vier Steppenelefanten dann zur Verfügung. Fünf neue Fütterungspunkte werden eingerichtet, zahlreiche Schubberbäume in die Anlage integriert.

Für die Besucher entsteht eine barrierefreie Beobachtungsplattform. Wie beim bestehenden Außengehege werden zur Einzäunung massive Pfeiler verwendet, zwischen denen dicke Stahlseile gespannt werden. Die ersten Pfeiler sind bereits mit schwerem Gerät und großem Getöse in den Boden gerammt worden, während der Bulle Tonga – derzeit meist im Wechsel mit den drei Kühen auf der alten Anlage zu sehen – nebenan seelenruhig sein Heu verspeiste.

Verbessern werden sich auch die Arbeitsbedingungen für die vier Elefantenpfleger. Das Team von Revierleiter Ronny Moche kann künftig einen neuen Wirtschaftsweg hinter der Anlage nutzen, es wird eine Beobachtungskamera geben und ein weiteres elektrisches Schiebetor, mit dem bei Bedarf das neue vom alten Freigelände abgesperrt werden kann. Das erleichtert den Umgang mit der Elefantengruppe, in der die vier Tiere zwar bisher gut harmonieren, sich aber immer noch näher kennenlernen müssen, seit der Bulle Tonga im November 2020 neu dazustieß und den nach Wien abgegebenen Tembo ablöste.

Trennung von Bulle und Kühen wird einfacher

In freier Wildbahn halten sich erwachsene Bullen auch nur zur Paarung bei den von einer Matriarchin geführten Herden auf, die aus miteinander verwandten Kühen und deren Jungtieren bestehen. Die meiste Zeit sind die adulten Bullen Einzelgänger, Jungbullen leben einige Jahre in Junggesellenverbänden. Wenn ausgewachsene Bullen in die Musth kommen – einen Zustand erhöhter Testosteronproduktion, in dem sie verstärkt nach paarungsbereiten Kühen suchen –, dann werden sie nicht selten aggressiv und attackieren nicht nur Nebenbuhler, sondern auch Kühe, die nicht wie gewünscht mitspielen. Dann muss man im Zoo reagieren, die Tiere zu ihrem Schutz trennen.

Dass die Erweiterung der Elefantenanlage erst jetzt beginnen konnte, lag unter anderem daran, dass an ihrer Stelle die während der Umbauphase des Afrikahauses (2016-2018) errichtete Elefanten-Interimshalle länger stand als geplant. Lange hatte der Zoo vergeblich einen Käufer für die in Leichtbauweise errichtete grüne Halle gesucht. Erst als sie im vorigen Jahr an den Serengeti-Park Hodenhagen veräußert und abgebaut werden konnte, bestand Baufreiheit. Dann aber sorgte Corona für neue Verzögerungen.

Gebaut wird aktuell im Zoo noch an anderer Stelle: Die Takin-Anlage wird mit dem Nachbargehege, das früher die Davidshirsche bewohnten und das zuletzt nur zwei Mandschuren-Kranichen als Heimat diente, verbunden. Die überarbeitete Anlage hat u.a. einen neuen Kletterfelsen, Takine und Kraniche möchte man dort vergesellschaften.

Von Jochen Leimert