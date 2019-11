Aus Anlass seines 60. Geburtstages in diesem Jahr zeigt die Galerie Mitte eine Reihe von Arbeiten des Schriftstellers und bildenden Künstlers Gregor Kunz in durchnummerierten Folgen und Suiten, die, obwohl ausstellungsbedingt unterschiedlich gehangen, durchaus einen in sich geschlossenen Zusammenhang bilden.