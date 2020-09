Elbland Philharmonie Sachsen startet in die neue Spielzeit

Dresden

„Ensemble Charpentier“, „ Hornquartett“, „ Cellicatessen“, „Posaunenquintett“, „Barockensemble“, „modern groove · Band“, „Streichquartett“, „GoodVibrationzz · Das Duo“, „Cuvée Instrumental 2018“, „Duo Violine & Cello“, „celloKONTRAbass“, „Duo Harmonie“ und „Elblandquartett“ – die Namen verheißen Vielfalt. Was jedem Orchester und dessen Spielkultur grundsätzlich gut zu Gesicht steht, nämlich ein breites Spektrum kammermusikalischer Aktivitäten, die Elbland Philharmonie Sachsen hat und pflegt es.

In den vergangenen Wochen habe es innerhalb des Orchesters eine „regelrechte Explosion der kammermusikalischen Aktivitäten“ gegeben, freut sich Chefdirigent Ekkehard Klemm. In unterschiedlichsten Zusammensetzungen und Formationen sowie mit ganz verschiedenen Programmen haben die 78 Musikerinnen und Musiker in über 65 Auftritten trotz größter Einschränkungen im Kulturbereich den Kontakt zu ihrem Publikum gesucht und erhalten.

Ekkehard Klemm Quelle: PR/Anna S.

Nun ist die neue Konzertsaison da, die Viren sind es immer noch. Was heißt, dass auch die Konzerte der Elbland Philharmonie unter eingrenzenden und erschwerten Bedingungen und Vorbehalt stattfinden müssen. „Wir versuchen, darauf mit Flexibilität, Professionalität, natürlich mit viel Geduld – vor allem aber auch mit Leidenschaft zu reagieren“, so Ekkehard Klemm, der in sein viertes Chefjahr startet.

Die eigentlich bereits lang geplante Spielzeit 2020/21 wurde inhaltlich sowie hinsichtlich der Orchesterbesetzung angepasst. Die notwendigen Abstände zwischen den Musikern erfordern kleinere Formationen, die in Theatern, Kulturhäusern und Kirchen auftreten werden. Sonderprojekte und Kinderkonzerte können bis zum Jahresende leider nicht realisiert werden.

„Unser Archiv ist gefüllt mit Versionen vieler Werke für unterschiedlichste Besetzungen“

„Unser Archiv ist gefüllt mit Versionen vieler Werke für unterschiedlichste Besetzungen: Großes Orchester, Kammerorchester, Salonorchester, Kammerensemble…“, beruhigt Klemm. „Ich bin unserem Dramaturgen Thomas Herm sehr dankbar für die Akribie, mit der er stets das Passende herausfindet, womit wir auch in diesen Krisenzeiten unsere Säle bespielen können.“

Aufgrund der unsicheren Situation wurde entschieden, einen Teilspielplan zu veröffentlichen, der zunächst bis zu den Neujahrskonzerten reicht. In „Fernes Licht“ (3./4./6. September) erklingen unter Klemms Leitung Mozarts melancholische Sinfonie g-Moll und Franz Schuberts 5. B-Dur, als Solist wird der Erste Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, Wolfgang Hentrich, mit dem Konzert für Violine und Streichorchester „Distant Light“ des lettischen Komponisten Peteris Vasks zu hören sein.

Das 1. Philharmonische Konzert beschert „Mozart-Variationen“ (1./2./3./4. Oktober), das Programm beinhaltet Béla Bartóks Rumänische Volkstänze, Joseph Haydns Sinfonie Nr. 49 „La passione“ und Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur, als Solistin präsentiert sich die Französin Eloïse Bella Kohn, am Pult gastiert der Ungar Gábor Hontvári, derzeit 1. Kapellmeister und stellv. Generalmusikdirektor am Mainfranken Theater Würzburg. Das Konzert ist eingebettet in das Dirigentenforum, das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Nachwuchs.

In Zusammenarbeit mit der Elbland Philharmonie stellt Miss Rockester, die u.a. von der Dresdner A-cappella-Band „medlz“ bekannte Sängerin und Komponistin Silvana Mehnert, ihr drittes Album „Dieser Moment“ vor. Die Aufnahmen für die zwölf, von ihr selbst verfassten Titel haben mit dem Orchester und dem Miss Rockester-Quartett vom 2. bis 5. Juni in Riesa stattgefunden, die Leitung oblag Tobias Engeli. Live kann das Publikum in zwei Rekord-Release-Konzerten am 10. Oktober und 8. November diese Neuschöpfung erleben.

Zu einem musikalischen Spuk- und Zaubereinachmittag „Süßes oder Saures?“ (für Kinder von 5 bis 10) wird am 31. Oktober eingeladen und zu „Ilse Bähnerts Tubamania“ am 19., 20. 21. und 22. November, die quirlige Sachsendame (natürlich Tom Pauls) begleiten die Pianistin Masumi Sakagami, der Tuba-Professor Jörg Wachsmuth und die Elbland Philharmoniker unter Ekkehard Klemm.

Musik zu Allerheiligen ist am 1. November in der Lutherkirche Radebeul angekündigt (das Programm wird noch bekanntgegeben); die Aufführung von Gabriel Faurés Requiem und Artur Honeggers „Der Totentanz“ plant die Kantorei St. Marien Pirna am 7. November; das Mozart-Requiem (unvollendete Originalfassung) und Honeggers „König David“ erklingen mit der Elbland Philharmonie, Solisten, dem Chorus 116 und Mitgliedern des Knabenchores Dresden am 15. November ebenfalls in St. Marien Pirna, am Pult Milko Kersten.

Die Weihnachts- und Neujahrskonzerte sollen stattfinden wie geplant, das jedenfalls hofft Ekkehard Klemm für sein Orchester und das Publikum. Dazu gehören „ Weihnachten mit Tom Pauls“ (3. Dezember, Vorverkaufsstart 1.10.), das Weihnachtskonzert „In der guten Stube“, das musikalisch ins Erzgebirge mit seinen Hutzenabenden und Stubenmusiken entführt. Für den richtigen Klang sorgt dabei der Zitherspieler Thomas Baldauf aus Oberwiesenthal. „Wiener Blut“ heißt das Silvester- und Neujahrsprogramm (31. Dezember; 2./3./6./8./9./10. Januar). Der traditionellen Aufführung der Neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven zum Jahreswechsel wollte Ekkehard Klemm „Piri“ für Oboe solo von Isang Yun voranstellen. Ob die Konzerte so durchgeführt werden können, ist aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher. Über ein Alternativprogramm wird nachgedacht.

Neben der Konzerttätigkeit steht für die Elbland Philharmonie natürlich auch die Mitwirkung bei den Musiktheateraufführungen der Landesbühnen Sachsen an. Dabei soll es nach jetzigem Planungsstand in der gesamten Saison immerhin sechs Premieren geben: Der Reigen wird eröffnet am 17. Oktober mit Leonard Bernsteins „Trouble in Tahiti“ und Jacques Offenbachs „Die Insel Tulipatan“, es folgen Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“, Giuseppe Verdis „Rigoletto“, die deutschsprachige Erstaufführung von Jason Robert Browns „Parade“ und schließlich „Die lustigen Nibelungen“, eine „burleske Operette“ mit der Musik von Oscar Straus.

Die Einnahmeverluste bei den Kartenverkäufen belaufen sich bisher auf ca. 120 000 Euro

Im Mai/Juni war die Elbland Philharmonie coronabedingt in Kurzarbeit. Die Urlaubszeit erlaubt eine solche Regelung nicht. Momentan wird wieder voll gearbeitet, „was der Herbst bringt, muss auf Grund der Auslastung insgesamt – wozu auch die vielfältigen Aufgaben in den Landesbühnen Sachsen zählen – kurzfristig entschieden werden“, erklärt Ekkehard Klemm die Situation des Orchesters des Kulturraums Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge. Die Einnahmeverluste bei den Kartenverkäufen belaufen sich bisher auf ca. 120.000 Euro. Durch den Wegfall von Programmheftanzeigen etc. fehlen darüber hinaus naturgemäß zusätzliche Gelder von Sponsoren, über deren Höhe noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen.

„Wir sind allen Kooperationspartnern des Kulturraums dankbar für ihre Treue und Zuverlässigkeit, insbesondere auch den Landesbühnen Sachsen, die das Orchester ja zu einem nicht unerheblichen Teil mitfinanzieren“, betont der Chefdirigent.

Von Kerstin Leiße