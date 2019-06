Dresden

Wegen des Elbhangfestes kommt es von Sonnabend, 8 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, zu Verkehrseinschränkungen in und zwischen den Stadtteilen Loschwitz und Pillnitz. Die Staatsstraße S 167 (Pillnitzer Landstraße – Orangeriestraße – Lohmener Straße) wird ab Körnerplatz bis zur Dampfschiffstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe stellen den Linienbusverkehr ein: Die Buslinie 63 kann von Freitag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, nicht durch das Festgelände fahren. Von Löbtau kommend verkehrt die 63 planmäßig bis zum Schillerplatz. Außerdem gibt es eine zweite Verbindung zwischen der Haltestelle Gustavheim und Pillnitz. Die Buslinie 88 verkehrt am Samstag und Sonntag nicht bis zur Fährstelle, sondern nur bis zur Gleisschleife Kleinzschachwitz.

Zum Fest sind die Elbfähren und Bergbahnen länger als sonst im Einsatz. Je nach Bedarf sind an den Anlegestellen Laubegast-Niederpoyritz und Kleinzschachwitz-Pillnitz zwei Fähren im Einsatz. In Pillnitz können Festbesucher von Freitag bis Montag 5.30 Uhr durchgängig übersetzen. In Niederpoyritz verlängert sich die Einsatzzeit der Fährstelle am Freitag und Samstag bis­ 2 Uhr sowie am Sonntag bis Mitternacht. Die Standseilbahn verkehrt am Freitag und Sonnabend bis 0.30 Uhr, die Schwebebahn am Freitag und Samstag bis 23.30 Uhr.

Die veränderten Pläne hängen an den Haltestellen aus. Weitere Informationen sind in DVB-Servicepunkten, per Telefonnummer 857 10 11 sowie im Internet unter www.dvb.de erhältlich.

