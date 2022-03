Dresden

Wenn am letzten Juni-Wochenende die Luftartisten von Moiré Experience aus Spanien am Blauen Wunder abheben und ihre atemberaubende Show aus Licht, Akrobatik und Live-Musik zeigen, dann wird das zweifellos ein Höhepunkt des Elbhangfests 2022 sein. Aber nicht der einzige, findet Holger Friebel aus dem Vorstand des Elbhangfestvereins. Denn ganz bewusst wollen die Macher, die nun nach zwei Jahren Corona-Pause endlich im dritten Anlauf zum 30., dem Jubiläumsfest rufen, das Kultur- und Straßenfest nicht auf Spektakuläres reduzieren. „Es ist 1991 als Bürgerinitiative und als ein Bürgerfest entstanden und ein solches bis heute geblieben – als Verbindung von Heimatliebe, Gastfreundschaft und Weltoffenheit“, beschwört Friebel.

Wenn – ja, wenn es denn stattfinden kann. Nach den Ausfällen 2020 und 2021 setzen die Organisatoren in diesem Jahr auf die Unterstützung der Besucher, sie haben einen frühen Vorverkauf der Eintrittskarten gestartet mit dem Ziel, bis zum 30. April insgesamt 25 000 Karten zum Preis von je 13 Euro für alle drei Tage zu verkaufen (DNN berichteten). Wo – siehe Website des Vereins. Nur wenn diese Marke erreicht wird, ist die Finanzierung gesichert, kann es das Fest geben. Bislang sind gerade mal knapp 4500 Karten verkauft. „Das ist noch nicht befriedigend, aber Tendenz steigend“, sagt Friebel. Je näher das Fest rückt, desto mehr werde auch das Interesse an den Karten zunehmen. Insgesamt 30 000 Besucher an dem Wochenende vom 24. bis 26. Juni, das wäre ein erstrebenswertes Ziel.

„Wir haben deutlich mehr Unterstützung als früher“

Ganz allein mit den Eintrittskarten finanziert sich indes das Elbhangfest nicht. Der Etat liegt bei rund 500 000 Euro. Dafür sind auch die Standmieten der Händler dringend notwendig. Und eine Reihe von Sponsoren helfen mit. „Wir haben deutlich mehr Unterstützung als früher“, freut sich Friebel. Neu bei den Hauptsponsoren sind zum Beispiel das Bauunternehmen USD und der Konsum – auch dort gibt es Eintrittskarten. Wie bei insgesamt rund 60 verschiedenen Geschäften und Verkaufsstellen in und um Dresden sowie im Internet über die Vereinsseite bei Etix.

Der besondere Charme des Elbhangfests lag immer darin, dass sich Anwohner von Loschwitz bis Pillnitz aktiv einbringen, ihre Gärten öffnen, Musik machen, Veranstaltungen, Auftritte, Kaffee und Kuchen anbieten, Speis‘ und Trank, dabei sind und willkommen heißen. „Das gibt es bis heute noch so und nicht weniger als früher“, betont Friebel. Dafür arbeitet der Verein mit rund 60 einheimischen Privatinitiativen und weiteren Vereinen, zwei Kirchgemeinden, städtischen Einrichtungen und Museen zusammen. „Das bedeutet ganzjährige Vereins- und Netzwerkarbeit“, sagt Friebel. Der Verein leiste das mit zwei festangestellten Mitarbeitern in seiner Geschäftsstelle, „einer zugigen Holzbaracke“ (O-Ton Friebel) auf der Fidelio-F.-Finke Straße. Außerhalb Dresdens gibt es zudem ein Lager für Requisiten.

Elbhangfestverein ist gemeinnützig und hat knapp 130 Mitglieder

Ziel des Vereins sei es, ein kulturvolles Fest zu feiern, sich zu treffen, sich als Gemeinschaft zu empfinden. Mit Bühnen und Programm entlang der Strecke von Loschwitz bis Pillnitz in fünf Dorfkernen. „Da braucht man auch viele Künstler“, begründet Friebel. Von den heimischen sind unter anderem Schauspieler Ahmad Mesgarha und Cellist Rainer Promnitz mit einem Quintett der Philharmonie dabei. Auch ein besonderes Highlight habe es jedes Jahr gegeben, erinnert Friebel. Ziel sei jedenfalls nicht, einfach eine Party zu veranstalten oder Gewinn zu erwirtschaften.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Elbhangfestverein ist gemeinnützig, er hat knapp 130 Mitglieder, es dürfen gerne mehr werden. „Wir haben immer eine Finanzierung, wo am Ende eine Null steht“, sagt Friebel. Und leise, mit Blick auf die vergangenen drei Jahre, denn 2019 war kalt und verregnet: „Wenn überhaupt.“ Rücklagen gibt es keine mehr. Zum Corona- und dem Wetter-Risiko kommt in diesem Jahr noch ein weiteres hinzu – der Krieg in der Ukraine. „Dagegen werden wir ein kulturelles Zeichen setzen“, kündigt Friebel an, „setzen müssen.“

Erkenntnisgewinn darf nicht fehlen

Das Fest-Motto in diesem Jahr lautet „Gute Gründe für Fantasie“ (DNN berichteten). Wie fast immer, mit Doppelsinn. Nicht nur Fantasie und gute Gründe für ein neu durchdachtes, stabiles Konzept, sondern ein Hinweis auf die Gründe, die durch den Hang zur Elbe führen: Loschwitz-, Wachwitz-, Friedrichs-, Keppgrund. Beliebte Wanderwege, schöne Landschaften, und besonders der Keppgrund ein Kandidat für dringend benötigte Sanierung des Wanderwegs. Was auch ein Anliegen des Elbhangfestvereins ist. Und da das Fest sich nicht damit zufrieden gibt, zu unterhalten und zu erfreuen, darf auch dieses Mal der Erkenntnisgewinn nicht fehlen.

In den Heckengärten von Schloss Pillnitz wird es in den Gängen Ausstellungen und Wissenswertes zu den vier genannten Gründen durch den Elbhang geben. Zudem: kein Grund ohne Bach oder Bächlein, und auch das findet im Schlosspark seinen Widerklang. Denn zum ersten Mal ist Cellist Jan Vogler im Programm und spielt im Abschlusskonzert am Sonntag drei Cello-Suiten von – ausnahmsweise sei einmal ein Spiel mit Namen gestattet – Johann Sebastian Bach. An anderen Stellen in diesen Tagen gibt es aber auch Jazz, Experimente mit Soundcollagen und Elektronik, Vielfalt der Musik. Das Elbhangfest als -festival. Wenn noch gut 20 000 Karten verkauft werden bis zum 30. April.

Internetwww.elbhangfest.de

Von Bernd Hempelmann