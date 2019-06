Dresden

Nach einer pompösen Feier anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Dresdner Schlössernacht im vergangenen Jahr versprechen die Verantwortlichen, sich auch in diesem Jahr ins Zeug zu legen. „Wir versuchen uns Jahr für Jahr neu zu erfinden“, beteuert Veranstalter Mirco Meinel. Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr gibt es aufgrund von Veränderungen auf dem weitläufigen Festgelände am Elbhang: Die Zufahrt von Schloss Eckberg wurde erneuert, das Badehaus am Teich von Schloss Albrechtsberg saniert, das Treppenhaus zur Dachterrasse des Lingnerschlosses herausgeputzt und auf dem Gelände der Saloppe steht eine neue Huschhalle.

Veranstalter wünschen sich Sanierung des Römischen Bads

Einziger Wermutstropfen mit Blick auf die Veranstaltungsorte ist das immer noch nicht restaurierte römische Bad auf dem Gelände von Schloss Albrechtsberg: „Wir wünschen uns sehnlich, dass das Bad so bald wie möglich wieder komplett zugänglich und nutzbar ist“, bedauert Mirco Meinel, der sich bei diesem Thema eine schnellere Entscheidungsfindung im Stadtrat wünscht. Trotzdem soll der Bauzaun um das römische Bad während der 11. Schlössernacht am 13. Juli bespielt werden: Poesie, Musik und historische Geschichten sollen das unfertige Bad in Szene setzen.

Kunstfiguren mit ansehnlichen Kostümen treiben die ganze Nacht auf den Wegen zwischen den vier Veranstaltungsorten ihr Unwesen. Dazu kommt dieses Jahr erstmals eine Laterneninstallation der Radebeuler Künstlerin Bärbel Voigt.

„Über die Hälfte der Künstler kommt wieder aus Dresden und der Region“, betont die künstlerische Leiterin Sylvia Grodd. Der wahrscheinlich prominenteste Musiker ist aber kein Sachse: Sänger Pohlmann, der mit seinem Lied „Wenn jetzt Sommer wär“ 2006 bundesweite Bekanntheit erlangte, tritt am Abend auf der Ostterrasse im Schloss Albrechtsberg auf. Tanzwütige finden Platz auf vier Böden, die bis in die Nacht mit Musik versorgt werden. Nicht mehr mitmachen wird allerdings die Jugendkunstschule.

Regnet es wieder Spendengeld über dem Lingnerschloss ?

Peter Lenk, Chef des Fördervereins Lingnerschloss, freut sich aus nachvollziehbaren Gründen auf die Schlössernacht: „Letztes Jahr hatten wir das Glück, die VIP-Veranstaltung auszurichten und am Ende des Abends entschied sich ein Gast spontan, dem Schloss 100 000 Euro zu spenden.“

Abschluss der diesjährigen Schlössernacht ist das traditionelle Feuerwerk über dem Elbhang, das nicht nur Eintrittskartenbesitzer und VIP-Großspender am Sonnabend des 13. Juli genießen können.

Zahlen und Fakten zur 11. Schlössernacht am Elbhang Rund 65 000 Gläser zirkulieren am Abend des 13. Juli ab 17 Uhr zwischen Saloppe, Schloss Albrechtsberg, Lingnerschloss und Schloss Eckberg. Rund 250 Künstler bespielen 15 Bühnen und Spielstätten mit insgesamt 83 Konzerten. Über 60 kulinarische Stände und ein Gourmetgarten laden zum Probieren ein. Etwa neunzig Prozent der 6000 Eintrittskarten sind bereits verkauft – ein Drittel der Gäste kommt von außerhalb. Spontane Besucher haben noch am Veranstaltungsabend die Chance auf eine Karte: An der Abendkasse werden noch 200 Tickets für 45 Euro erhältlich sein. Die Flanierkarte im Vorverkauf kostet 38 Euro. Für die An- und Abreise wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da es rund um das Festgelände keine Parkplätze gibt. Die Straßenbahnlinie 11 verkehrt in verkürzter Taktfrequenz. Mehr Informationen, Tickets und einen detaillierten Programmplan gibt es im Netz unter www.dresdner-schloessernacht.de.

Von Aaron Wörz