„Elbflorace“ – Dresdner Nachwuchs-Konstruktionstalente heiß umworben

Dresden

Das Fahrzeug hat keine Sitzheizung, kein integriertes Navi. Seine Farben sind grell, gar stechend. Die Form erinnert mehr an eine Seifenkiste aus dem Film „Das große Rennen“ als an einen waschechten Rennwagen – und dennoch: Der Flitzer des Dresdner Vereins Elbflorace ist zukunftsorientierter als manches Gefährt der heutigen Zeit. Selbst die Ingenieure des Autoherstellers BMW holen sich hier die eine oder andere Inspiration.

Konzeption, Fertigung, Präsentation, Rennen

Jedes Jahr im September bewerben sich junge wissensdurstige Studierende, die in Rekordzeit ihren ersten Rennwagen fertigen wollen. Acht Monate lang planen, bohren, schleifen und kleben sie fast Tag und Nacht. Als einziges Dresdner Team repräsentieren die jungen Talente seit Jahren nicht nur erfolgreich ihren Verein und die Universität, sondern auch die Stadt.

Elbflorace gründete sich 2006 als Hochschulgruppe der Technischen Universität ( TU) Dresden aus Liebe zum Rennsport. Seither bauen immer zwischen 60 und 70 Studierende an der Umsetzung ihrer High-End-Karosserien. Und das, obwohl die meisten noch am Anfang ihres Studiums stehen.

„Von der Konzeptphase über die Fertigung bis zur Präsentation der Rennwagen bleibt uns nicht ganz ein Dreivierteljahr, bevor die große Vorführung der Wagen im Hörsaalzentrum der TU Dresden stattfindet“, sagt Lisa Schneider aus dem Management. Bevor die Autos bei richtigen Rennen an den Start gehen, steht für zwei Monate der hauseigene TÜV an. Sind die Räder angezogen, die Kabel angeschlossen und der Fahrer ausgebildet, geht es ab Juli zu den Events der Formula Student auf die Rennbahnen Europas.

Zur Galerie Elbflorace: Von der Fertigung bis zur Präsentation

Bei den jährlich stattfindenden Konstruktionswettbewerben für Studentenvereine auf der ganzen Welt müssen die Teilnehmer einsitzige Formel-Rennwagen planen, konstruieren, testen und fahren. Sie treten zum Beispiel bei Rennen der Formula Student Germany am Hockenheimring oder der Formula Student Spain am Circuit de Barcelona-Catalunya gegeneinander an.

Bewertet werden die Autos von einer Fachleute-Jury aus Motorsport und Automobilindustrie. Ein festes Regelwerk und drei Fahrzeugkategorien sorgen dafür, dass jedes der 600 internationalen Teams – zum Beispiel aus Kanada, Japan, Großbritannien, Österreich oder Indien – gleiche Voraussetzungen hat. Neben „Verbrenner“ und „Elektro“, treten die Teams auch in der Fahrzeugkategorie „Autonomes Fahren“ an. In jeder der drei Klassen müssen sie mit ihren Fahrzeugen acht Disziplinen meistern: Engineering Design, Kostenanalyse, Businessplan Präsentation, Skidpad, Beschleunigungstest, Autocross, Langstreckentest und Energieeffizienz. Am Ende entscheidet das Gesamtpaket, welches Team es mit seinem Vehikel auf das Siegerpodest schafft.

Große Namen im Sponsoring

Um gleichzeitig mehrere Rennwagen zu fertigen, teilen sich die Vereine in Gruppen. „In der Saison 2019 bauten wir zwei Fahrzeuge – ein elektrisch angetriebenes und ein autonom fahrendes. Zwölf Gruppen widmeten sich dem elektrischen Vehikel, vier dem fahrerlosen Wagen. Mit dieser Aufteilung vergewissern wir uns einerseits, dass jeder das macht, was er kann und andererseits können wir davon ausgehen, dass wir mehrere Fahrzeuge in der gleichen Zeit schaffen“, erklärt Carl Hübner aus dem Team Fahrzeugauslegung der Saison 2019 von Elbflorace.

Hohe Preisgelder oder andere Gewinne seien unüblich, aber nicht völlig abwegig. „In Spanien werden teilweise für die Gewinner Preisgelder in Höhe von 1000 Euro dotiert“, sagt Viet Duc Nguyen, Elbflorace-Team Fahrwerk der Saison 2019. In der Regel erhalten die Sieger Pokale. Da die meisten der Vereine gesponsert werden, kommt es auf Preisgelder auch nicht an.

Audi, BMW, Daimler, Porsche, Tesla und VW repräsentieren nur einen kleinen Auszug der langen Liste an Formula-Student-Team- und -Event-Sponsoren. BMW sponsert seit zehn Jahren den Dresdner Verein. „Als die Formula Student Electric ins Leben gerufen wurde, beschlossen wir, einzelne Teams finanziell zu unterstützen. Neben Munich Motorsport und AMZ Racing Zürich entschieden wir uns für Elbflorace. Sie überzeugten uns mit dem Gesamtfahrzeugkonzept und zukunftsorientierten Ideen, die wirklich von Können zeugen“, sagt Carl-Alexander Kirchner. Er gehört zum Personalmarketing der BMW Group und ist Mentor des Vereins Elbflorace.

Doch nicht nur große Unternehmen füllen den Spendentopf. Kleine bis mittelständische Firmen unterstützen den Universitätsverein, wo sie können, bleiben aber oft nicht lange dabei. „Sie finanzieren oder spenden uns das Grundgerüst, um an einem Rennwagen zu basteln. Dazu zählen Schrauben, Bohrer oder bestimmte Kabel“, sagt Carl Hübner. Der Materialwert eines einzigen Vereinsrennwagens ähnelt oftmals dem eines Einfamilienhauses.

„Letztendlich sind wir immer noch Studierende“

Immer mehr Bewerbungen füllen inzwischen das Postfach des Dresdner Vereins. Die erste Saison bestritt Elbflorace mit knapp 40 Mitgliedern, 2019 waren es bereits 70. In den 14 Jahren seit seiner Gründung hat der Dresdner Universitätsverein rund 700 Mitglieder mit 16 Rennwagen in die Wettbewerbe entsandt.

Das erste Fahrzeug präsentierte Elbflorace im Jahr 2008. Nach zweijähriger Entwicklungszeit schickte der Verein „Arcus“ – einen Wagen mit Verbrennungsmotor – in den Wettbewerb und erreichte unter 77 Teilnehmern Platz 64. Trotz Startschwierigkeiten in den Anfangsjahren entwickelte das Team seine Rennwagen weiter, so dass die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten ließen. 2011 landete Elbflorace auf dem 9. von 79 Plätzen. 2013 in Großbritannien sicherte sich die Truppe unter 90 Teams mit ihrem zweiten Elektrowagen „KatE“ den 5. Platz.

Schon von 2011 an widmete sich Elbflorace nur noch dem elektrischen und seit 2018 dem autonomen Fahren. „Die Automobilindustrie macht es vor: Autos, die allein elektrisch angetrieben werden, sind auf dem Vormarsch. Und das autonome Fahren ist schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Wir wollen mit der Zeit gehen“, sagt Viet Duc Nguyen.

Dass das leichter gesagt ist als getan, zeigte die vergangene Saison. „EmilE“, der zweite autonom fahrende Rennwagen, konnte wegen technischer Probleme nicht an den Start gehen. Das zweite Vehikel „LillE“ belegte jedoch in vier der acht Disziplinen einen Platz auf dem Siegertreppchen. In der Gesamtwertung reichte das für den vierten Rang unter 39 Konkurrenten.

„Letztendlich sind wir immer noch Studierende. Und Studierende machen Fehler. Wir sind noch keine Ingenieure, die zehn Semester Studium und eine Diplomarbeit absolviert haben. Trotzdem sind wir stolz auf den Erfolg mit LillE, ärgern uns aber natürlich über die Probleme mit EmilE“, sagt Hübner. Während die meisten Teammitglieder nebenbei fleißig in den Hörsälen sitzen und pauken, legt ein Großteil der Modulleiter ein bis zwei Urlaubssemester ein.

“Das, was Elbflorace erschafft, ist großartig“

Für alle ist die Teilnahme bei Elbflorace aber keine Sache für die Ewigkeit. Teamsitzungen sowohl in der Woche als auch am Wochenende sowie das Arbeiten in Schichten bringen die Studierenden an ihre Grenzen. Für Familie und Freunde bleibt da kaum noch Freizeit übrig. „Ich beginne jede Saison damit, neue Leute zu akquirieren, Werbestände zu organisieren und Dienstpläne zu schreiben“, stöhnt denn auch Lisa Schneider. „Hinter dem Management steckt viel Aufwand. Ich bin seit Oktober 2018 dabei und bleibe nur noch eine Saison. Ich vermisse meine Freizeit.“

Die Modulleiter erledigen eine Unmenge an organisatorischen Aufgaben. „Zeit- und Budgetpläne müssen geschrieben werden. Außerdem benötigt jedes Team einen individuellen Ansprechpartner. „Gute Noten und eine aktive Teilnahme bei Elbflorace erfordern ein gutes Zeitmanagement“, beschreibt Lisa Schneider den Aufwand. Am Ende der Saison wissen aber alle, wofür sie nächtelang geschuftet haben.

Das bestätigt auch BMW-Mann Kirchner: „Die Studierenden entwickeln nahezu selbstständig in acht Monaten zwei Rennwagen, die funktionieren und sich an der heutigen Technik orientieren. Sie paaren das theoretische Wissen aus dem Studium mit weitreichenden praktischen Erfahrungen – damit sind die Teammitglieder perfekt für ihr Berufsleben, zum Beispiel in der Automobilindustrie, vorbereitet. Das, was Elbflorace erschafft, ist großartig und zeugt von Willen sowie Durchhaltevermögen.“

Lesen Sie auch:

Von Alina Dziallas