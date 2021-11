Elberadweg in Dresden wird gesperrt

Dresden

Am Dienstag ab 13 Uhr wird der Elberadweg zwischen Eselsnest und Neustädter Hafen gesperrt. Die Umleitung führt über die Leipziger Straße. Radfahrer, die in Richtung Pieschen unterwegs sind, müssen zweimal an einer Ampel die Leipziger Straße überqueren. Die Sperrung dauert bis Ende April.

Radweg wird verbreitert und verlegt

Im Zuge der Arbeiten in der Hafencity wird der Elberadweg völlig neu gebaut, kündigte der Projektentwickler USD an. Dies beinhalte eine Entschärfung der S-Kurve im Bereich des Citybeachs. Teilweise werde der Radweg verbreitert und verlegt. „Alle Maßnahmen sind mit den Ämtern der Stadtverwaltung abgestimmt.“ Eigentlich war die Sperrung bereits für den 8. November angekündigt worden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Dresden (ADFC) hatte ge­gen die Sperrung protestiert und die Umleitungsstrecke scharf kritisiert. Er verwies auf über 7000 Radfahrer pro Tag, die diese Route nutzen würden. Der ADFC hatte eine Behelfsstrecke während der Arbeiten im Umfeld des Elberadwegs gefordert.

Sperrung in die kältere Jahreszeit gelegt

Dieser Wunsch sei verständlich, könne aber nicht realisiert werden, erklärte der Projektentwickler. Alle denkbaren Varianten seien geprüft worden. USD habe die Sperrung bewusst in die kältere Jahreszeit gelegt, in der der Radweg nicht so stark wie im Frühling oder Sommer frequentiert werde.

Von Thomas Baumann-Hartwig