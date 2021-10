Dresden

„Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ sang Henry Valentino einst, und das Lied zeigt, wie unterschiedlich Personen eine und dieselbe Situation wahrnehmen können. So ähnlich war es am 30. Mai 2020, als an der Peschelstraße eine Dacia-Fahrerin und ein Transporterfahrer aneinander gerieten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Nötigung und Beleidigung vor. Das Amtsgericht musste gestern klären: Stimmt das oder nicht? Fakt ist, sie fuhr mit ihrem Dacia Richtung Elbepark, er mit seinem Transporter hinterher. Kurz danach knallt es an einer Ampel – sie war ihm ge­gen die Fahrertür gefahren. Die Gretchenfrage: Was passierte dazwischen? Und da gingen die Meinungen weit auseinander.

Widersprüchliche Perspektiven

Er sei ständig sehr dicht aufgefahren, so die 32-Jährige. „Er hat die ganze Zeit regelrecht gedrängelt und fuhr dann an mir vorbei. Als ich an der Ampel halten musste, stieg er aus, riss meine Beifahrertür auf, und brüllte: ,Komm raus, du Fotze!’“ Um von ihm wegzukommen, sei sie ein Stück zurückgefahren. Er sei hinterhergerannt, habe die Beifahrertür wieder aufgerissen, sie beschimpft, und habe dann ge­gen den Außenspiegel und die Tür geschlagen. „Ich hatte Angst und dachte, du musst hier weg. Als es grün wurde, fuhr ich los, und da schepperte es. Ich war ihm gegen die Fahrertür gefahren. Ich hatte in meiner Angst nicht gesehen, dass die noch offenstand.“

Die Variante des 47-Jährigen, vorgetragen von seinem Anwalt, er selbst war nicht zur Verhandlung erschienen: Die Frau hätte ständig unmotiviert gebremst, an der Ampel sei er ausgestiegen, um zu fragen, warum sie das mache. Sie habe ihn beleidigt, den „Scheibenwischer“ und den „Stinkefinger“ gezeigt, sei dann einfach losgefahren und habe seine Tür demoliert. Wer hat recht? Schwer zu sagen, für den Vorfall selbst gibt es keine Zeugen.

Nicht ganz nüchtern

Als die Polizei eintraf, war der 47-Jährige zunächst nicht da. „Er erschien dann mit einem Becher in der Hand und sagte, er habe sich bei McDonald’s einen Milchshake geholt. Mir fiel auf, dass er nach Alkohol roch“, sagte gestern eine Polizistin. Der Test vor Ort ergab knapp 1,4 Promille, der Bluttest in der Klinik zwei Stunden später 1,05 Promille. Vor Ort sagte der Transporterfahrer dazu nichts, später erklärte er, dass sei ein Nachtrunk gewesen. Also ein Schluck auf den Schreck, wegen der demolierten Tür. Mit Milchshake von McDonald’s? Seit wann gibt es dort Hochprozentiges?

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 47-Jährige hatte sich bisher nie etwas zuschulden kommen lassen – auch sein Konto in Flensburg ist sauber. Den Schaden haben die Versicherungen reguliert. Das Gericht stellt das Verfahren gegen die Zahlung von 1000 Euro an den Förderverein „Schule für mehrfach behinderte Kinder“ vorläufig ein.

Von Monika Löffler