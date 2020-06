Dresden

Es ist keine drei Wochen her, da gab die Elbe noch Preis, was in den zurückliegenden Jahrzehnten häufiger als in dieser Zeit ihr Geheimnis blieb: Der Pegel war soweit zurückgegangen, dass die Hungersteine offen lagen. Damit sind bestimmte markante Steine im Flussbett der Elbe gemeint, die nur zu sehen sind, wenn der Fluss Niedrigwasser führt.

Jetzt ist das Bild ein gänzliches anderes. Die Elbe führt derzeit wieder richtig Wasser – vor allem wegen reicher Niederschläge auf dem Gebiet der Tschechischen Republik – dem Quellgebiet von Elbe und Moldau. Allerdings fehlt bei einem Pegel von um die 3,20 Meter derzeit noch viel bis zur ersten Hochwasserwarnstufe. Sie wird ausgerufen, wenn der Pegel an der Dresdner Augustusbrücke vier Meter erreicht. Das ist nach derzeitigen Prognosen des Landeshochwasserzentrums nicht zu erwarten, zumal auch der Pegel im für die Vorhersage so wichtigen Usti nad Labem bereits wieder fällt.

Anzeige

So bleibt ein womöglich kurzes Intermezzo mit ungewöhnlichen gewordenen Ansichten: Ufernahe Büsche und Bäume stehen unter Wasser und auch große Teile der Elbwiesen hat der Fluss vorübergehend an sich gerissen. Die von einer Insolvenz gebeutelte Sächsische Dampfschiffahrt wird es freuen: Nachdem in den letzten Jahren oft Niedrigwasser für Probleme gesorgt hat, fahren die Dampfer derzeit uneingeschränkt.

Weitere DNN+ Artikel

Von uh