Elbe-Flugzeugwerke Dresden lassen Weltrekord-A380 fliegen

Dresden

Mit dem Blick auf gleich zwei Premieren rollte am Donnerstag ein gigantischer A 380 aus dem Hangar der Elbe-Flugzeugwerke (EFW). Premiere Nummer 1: Der Mega-Liner startete in den frühen Morgenstunden in den ersten Direktflug zwischen Dresden und Sydney. Premiere Nummer 2: mit 16 105 Kilometern legte die Maschine den bislang längsten Flug zurück, den je ein A380 ohne Zwischenlandung absolviert hat. Nach nur 18,5 Stunden landete der Flieger um 6 Uhr Ortszeit im fernen Sydney. Bereits am gleichen Tag startete der Airbus in den Passagierbetrieb.

Die EFW arbeiten derzeit einen Großauftrag der australischen Airline Qantas ab. Qantas investiert mehrere Millionen Euro in den Kabinenumbau von zwölf A380 ihrer Langstreckenflotte. Bis 2020 sollen neun dieser Umrüstungen in Dresden durchgeführt werden. „Der komplette Umbau des Oberdecks und die Modifikation des Hauptdecks ermöglicht eine durchdachte Raumnutzung mit neuen Sitzen in erweiterten Kabinen sowie einer neu gestalteten Lounge. Damit werden die Passagiere spürbar mehr Komfort erhalten“, hieß es.

Der in Dresden umgebaute A380 absolvierte den ersten Direktflug Dresden - Sydney. Quelle: Jürgen-M. Schulter

Die Elbe-Flugzeugwerke sind eines der wenigen Unternehmen weltweit, die über Expertise in der Wartung und dem Umbau von Airbus A380 verfügen. Zudem hat das Werk in Dresden bereits zahlreiche Kabinenumrüstungen an Airbus-Mustern vom A320 bis hin zum A340 für internationale Airlines ausgeführt. Das Unternehmen hat rund 1600 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von knapp 300 Millionen Euro.

Von Franziska Gleißner