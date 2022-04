Dresden

Andreas Sperl hat 15 Jahre lang die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Dresden geleitet – mit gut 2000 Beschäftigten einer der großen Arbeitgeber der Stadt. Der 31. März war sein letzter Tag im Unternehmen, das nun Nachfolger Jordi Boto leitet. „Es gab ganz klar mehr Höhen als Tiefen“, sagt Andreas Sperl rückblickend im DNN-Interview.

Frage: Sie kamen vor 15 Jahren als gut vernetzter Airbus-Manager nach Dresden, um die hauptsächlich als Flugzeugumrüster aktive Airbus-Tochter auf Kurs zu bringen. Nun verlassen sie ein Unternehmen, das bis 2026 gewinnträchtige Aufträge in den Büchern stehen hat. Gutes Gefühl?

Andreas Sperl: Definitiv. Und ein guter Moment, um Abschied zu nehmen. Die Flugzeugwerke haben nach Finanz- und Coronakrise die Flügel ausgebreitet. Bereit zum Abheben, würde ich sagen.

Nachfrage nach Umrüstungen rasant gewachsen

Wie kam’s?

Von der Corona-Pandemie war die Luftfahrtbranche weltweit enorm betroffen, wir mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die Produktion herunterfahren. Weil auch niemand mehr in die Ferne abhob, demzufolge Reiseflieger also keine Waren mehr zuladen und mitnehmen konnten, boomte plötzlich die Nachfrage nach Frachtern. Auch befeuert durch einen enormen Anstieg des Onlinehandels. Weil umgerüstete Frachter deutlich preiswerter sind als ein Neufrachter, haben wir inzwischen für unsere fünf Umrüststandorte in Asien, Deutschland und Nordamerika Aufträge für rund zwei Milliarden Dollar in den Büchern – Arbeit bis 2026. Und allein durch die Anzahlungen dafür ein sicheres Polster, was die Liquidität angeht.

Als Sie nach Dresden kamen, trudelte hier allmählich die seit 1996 betriebene Umrüstung der A300-Maschinen aus, es brauchte neue Geschäftsfelder. Was haben Sie richtig gemacht, um die Flugzeugwerft nach vorn zu bringen?

Wir haben die Standbeine erweitert: die Komponentenfertigung für Airbus ausgebaut, das Wartungsgeschäft begonnen und vor allem: die nächste Flugzeuggeneration für die Umrüstung ins Auge gefasst.

ST Aerospace an Bord – eine der wichtigsten Entscheidungen für EFW

Was ja geradewegs zum Eigentümerwechsel führte.

Genau. Wir hatten die Idee, künftig die A330-Passagiermaschinen zu Frachtern umzurüsten. Der damalige Airbuschef Tom Enders machte mir klar, dass es für ein neues Entwicklungsprogramm im Konzern an Kapazität fehlt. Wir suchten also Risk-Charing-Partner, Unternehmen, die mit uns am Ende Gewinn oder Scheitern mitgetragen hätten. Kandidaten gab es in den USA, in Israel – und eben in Singapur. Der dortige Luftfahrtdienstleister ST Aerospace hatte schon Erfahrung mit der Boeing-Umrüstung. Und er sagte zu, eine Umrüstlösung für den A330 zu entwickeln. Für diesen millionenschweren Aufwand wechselten 35 Prozent der EFW-Anteile in den Besitz der Asiaten. Das war 2013. Zwei Jahre später erhöhte ST Aerospace seinen Anteil auf 55 Prozent – wurde also Mehrheitseigner. Grund: Nun nahmen wir auch den Umbau der enorm verbreiteten A320 und A321 in Angriff.

Wie lief es mit den asiatischen Chefs?

Hervorragend. Das war die wichtigste Entscheidung, die ich für die Elbe Flugzeugwerke habe unterstützen dürfen. Da ST Aerospace auch im Wartungsgeschäft aktiv war, konnten die EFW doppelt profitieren.

Erfolgreich für Standort in der Lausitz gekämpft

Noch etwas, worauf Sie stolz sind?

Auf den Aufbau der Komponentenfertigung in Kodersdorf in der Lausitz. Darum haben wir gekämpft, denn im Gespräch waren damals als Standort auch Polen und die Türkei. Im Mai 2018 war Eröffnung – Sachsen bot halt ein Höchstmaß an Sicherheit, die Lieferketten zu gewährleisten. Die Airbus-Leichtbaukomponenten werden ja Just-in-Time geliefert.

Wie steht es um das Werk in der Lausitz?

Es läuft gut. Gegenwärtig werden dort die beiden Gesellschaften in der acosa zu einer gebündelt. Und weil Lagerhaltung spätestens seit Corona und nun auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg ein ganz großes Thema ist: In Kodersdorf wäre dafür Platz.

„Bayern hat uns die A400 M-Wartung weggeschnappt“

Was ist in Ihrer Zeit als EFW-Chef nicht so gut gelaufen?

Wir hätten gern den Auftrag für die Wartung der A400 M ergattert – die Militärmaschinen der Bundeswehr. Sachsens damaliger Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat sich sehr dafür eingesetzt. Doch am Ende hatte Bayern die Nase vorn. Enttäuscht war ich auch, dass unser Engagement für die Meyer-Werft nicht zu neuen Aufträgen geführt hat. Wir hatten schon zwei Flusskreuzfahrtschiffe mit unseren technologisch wirklich ausgereiften Leichtbaupaneelen ausgestattet, und Werftchef Bernhard Meyer hatte ausrechnen lassen, dass die Paneele große Schiffe um die 300 Tonnen leichter gemacht hätten. Doch die Branche war damals offenbar nicht reif für unsere innovative Technologie. Schaut man heute auf die missliche Lage der Werften, ist das vielleicht kein ganz so großes Drama...

Das Umrüstgeschäft führt in ganz neue Umsatzregionen

Was wünschen Sie den Elbe Flugzeugwerken?

Vor allem, dass das Umrüstgeschäft so, wie es jetzt geplant ist, die EFW zu neuen Höhen führt. Wenn der Auftragsbestand abgearbeitet wird, kommt das Unternehmen in ganz neue Umsatzregionen als bisher.

Was denken Sie, wann schreiben die EFW wieder Gewinne?

Ich hoffe, noch in diesem Jahr.

Smart-City-Lösungen bieten neue Geschäftsfelder

Wie geht es für Sie weiter?

Zum einen widme ich mich als Geschäftsführer der STE Engineering Holdings GmbH. Das ist eine Gesellschaft mit Sitz in Dresden, die sich um den Ausbau des US- und Europageschäfts des Technologie-Unternehmens ST Engineering kümmert. ST Engineering ist die Muttergesellschaft von ST Aerospace und auf sehr zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern unterwegs – zum Beispiel Technologie-Lösungen für Smart City und Smart Mobility-Anwendungen, Autonomes Fliegen oder die Stärkung der Resilienz von Infrastruktur. Gerade die Smart-City-Lösungen können auch für Dresden spannend sein.

Zweite Amtszeit als IHK-Präsident?

Und außerdem sind Sie ja in Dresden auch IHK-Präsident

...was mich wirklich in Anspruch nimmt. Unsere Mitgliedsunternehmen ringen noch mit den Folgen der Coronakrise, nun sorgt der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine für noch dramatischere Bedingungen. Inzwischen hat der Bund auf die Forderungen aus der Wirtschaft reagiert und ein umfassendes Bündel an Hilfen für Unternehmen angekündigt. Als Industrie- und Handelskammer stehen wir auch mit dem Land Sachsen in ständigem Kontakt, um die Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsfirmen erträglicher zu gestalten.

Im Dezember läuft ja Ihre Amtszeit ab

Richtig. Doch weil in diesem Jahr der Hauptgeschäftsführer wechselt, könnte es von Vorteil sein, eine gewisse Kontinuität zu wahren. Deshalb würde ich mich, wenn die Mitglieder das wünschen, für eine zweite Amtszeit bereit erklären. Neben Krieg und Corona gibt es viele andere Baustellen, für die die Kammer aktiv an Lösungen mitarbeiten muss – als wichtigste nenne ich den Strukturwandel der Lausitz und den eklatanten Mangel an Fachkräften. Dazu kommen diverse Transformationsprozesse bei der Digitalisierung, der Mobilität und im Bereich Energie.

