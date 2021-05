Eissport in Dresden: Warum die Vereine unzufrieden sind

Dresden

Endlich ist die Inzidenz in Dresden so sehr gesunken, dass auch organisierter Sport wieder möglich ist. Nicht nur Kaderathleten dürfen wieder trainieren, sondern auch Freizeitsportler. Unter strengen Auflagen zwar, aber auf den Sportstätten kehrt wieder Leben ein. „Leider besteht noch sehr viel Unklarheit, nach welchem Maßstab jetzt die Sporthallen geöffnet werden können“, bedauert Grünen-Sportpolitiker Torsten Schulze.

Mehr Bedarf als verfügbare Eisfläche

Den Stadtrat haben Hilferufe von Vereinen erreicht, die die Eishalle nutzen möchten. Der Eigenbetrieb Sportstätten hat den Eissportabteilungen mitgeteilt, dass sie nur eine Eisfläche von 7 bis 22 Uhr nutzen können. Dem Eigenbetrieb sei bewusst, dass es einen höheren Bedarf als verfügbare Eisfläche gibt, heißt es in einem Schreiben an die Vereine, das den DNN vorliegt. Die Verantwortlichen appellieren an das „solidarische Miteinander“ bei der Trainingsplanung.

Der Vorstand des Dresdner Eislauf Clubs sieht gravierende Nachteile für seine Sportler, die mit deutlich weniger Trainingszeiten auskommen müssten als die Athleten in anderen Regionen, in denen es ausreichend Eisfläche gebe. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Eigenbetrieb die zweite Eisfläche in der Eishalle nicht aktiviere. Damit könnten die größten Probleme gelöst werden. Hobbysportler im Kindergartenalter könnten auch nicht nach 18 Uhr die Eisfläche nutzen.

Sommereis zu Winterpreisen?

„Der Eigenbetrieb muss handeln und die zweite Eisfläche in Betrieb nehmen“, fordert Schulze. Die Vereine hätten lange genug auf das Training verzichten müssen. „Die Aktiven haben ein ganzes Jahr verloren“, so der Sportpolitiker, „das lässt sich nur dann etwas kompensieren, wenn genügend Zeiten angeboten werden können.“ Schulze erinnerte den Eigenbetrieb auch an das Versprechen, das „Sommereis zu Winterpreisen“ angeboten werde. „Auch dazu haben die Vereine noch keine Informationen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig