Seit Sonnabend kann wieder täglich im Sportpark Ostra Eis gelaufen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das winterliche Vergnügen in dieser Saison jedoch ausschließlich in Zwei-Stunden-Blöcken möglich.

Die gewünschten Eislaufzeiten müssen online reserviert werden, der Einlass beginnt 30 Minuten vor der gebuchten Zeit. Während des Besuchs sind die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten. Besucher dürfen ihre Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Eis abnehmen. Dort gewährt zudem eine Besucherobergrenze mehr Platz. Die wöchentlichen Eis-Discos fallen der Stadtverwaltung zufolge bis aus Weiteres aus. Sobald diese mit dem Infektionsgeschehen vereinbar seien, sollen sie sonnabends in der EnergieVerbund Arena stattfinden.

Dresdens größte Eisfläche kann ab sofort sonnabends von 14 bis 16 Uhr, 17 bis 19 Uhr und 20 bis 22 Uhr genutzt werden. Am Sonntag ist die Trainingshalle von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Montag, 19. Oktober, öffnet auch die Eisschnelllaufbahn von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Zudem können sich alle Kufenfreunde in den beiden Herbstferienwochen über den extra langen Eislauf-Mittwoch am 21. und 28. Oktober freuen. An diesen beiden Tagen hat die Trainingseishalle von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Eisschnelllaufbahn steht von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 16 bis 18 Uhr sowie 20 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Die Eislaufzeiten können unter dresden.de/eislaufen eingesehen und reserviert werden.

