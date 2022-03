Eislauf-Club Dresden führt Märchen „Dornrösschen“ im April auf

Dresden

Der Eislauf-Club Dresden führt in der Joynext Arena vom 9. bis zum 14. April das Märchen „Dornrösschen“ auf. Die insgesamt sechs Shows finden

Ursprünglich hatten die Veranstalter vorgehabt, das Eismärchen im November letzten Jahres aufzuführen. Doch pandemiebedingt war das nicht möglich. Nun also im April: „Über 100 Eiskunstläufer in wunderbaren Kostümen und professioneller Maske zeigen vor tollen Kulissen eine ergreifende Eisshow für Klein und Groß“, heißt es seitens der Veranstalter.

Interessierte können sich bereits im Vorverkauf Tickets sichern. Möglich ist das online oder an Vorverkaufsstellen wie der Konzertkasse in der Schillergalerie. Restkarten sind an der Tageskasse eine Stunde vor Showbeginn erhältlich.

Kosten: Erwachsene zahlen 13,50 Euro, Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren lediglich 8,50 Euro; Internet: www.eismaerchen.de

Von BH