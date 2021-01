Dresden

Alle S-Bahn-Linien, Regionalzüge und Fernverkehrsverbindungen in Sachsen auf einen Blick bietet eine Übersichtskarte, die bereits seit einigen Jahren von den fünf Verkehrsverbünden im Freistaat herausgegeben wird nun in aktualisierter Auflage erschienen ist. Das Faltblatt „ Eisenbahnen in Sachsen“ zeigt das gesamte Schienennetz und die darauf verkehrenden Verbindungen und bietet darüber hinaus umfassende Informationen zu Tarifen und Kontaktmöglichkeiten der einzelnen Bahnunternehmen, die im Freistaat unterwegs sind.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die kompakte Karte ist ab sofort bei allen Verkehrsverbünden und den Servicestellen kostenfrei erhältlich und hängt an Bahnhöfen und in den Zügen aus, heißt es in einer gemeinsamem Mitteilung der Verbünde. Auf der Rückseite der Karte finden sich Informationen zu den Verkehrsverbünden und Hinweise zu günstigen Tickets wie etwa dem Sachsenticket. Aktuell sind in Sachsen 14 verschiedene Bahngesellschaften unterwegs.

Die Verbünde sehen die gemeinsame Karte als einen Stein der engen Zusammenarbeit. Schon jetzt kooperieren die Verkehrsverbünde etwa beim landesweiten Azubiticket, den Ferientickets oder bei den Plusbus-Linien. Darüber hinaus arbeiten die Verantwortlichen gemeinsam mit dem sächsischen Verkehrsministerium derzeit an der Schaffung eines einheitlichen Sachsentarifs. Das beim hiesigen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) angesiedelte eigens dazu gegründete Kompetenzzentrum sieht die Schaffung eines Dach-Tarifs vor, der künftig das Durcheinander bei den Tickets bei Fahrten im Nahverkehr zwischen den Verbünden beseitigen soll.

Von seko