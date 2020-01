Einwendungen abgearbeitet: Wie geht es jetzt in der Königsbrücker Straße weiter?

Dresden

Es ist geschafft: Die Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbauamts habenalle rund 3000 Einwendungen zum Ausbau der Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Bischofsweg abgearbeitet. „Das Ergebnis werden wir der Landesdirektion Sachsen übermitteln“, teilt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf DNN-Nachfrage mit. Damit ist ein wichtiger Schritt im Planungsverfahren geschafft. Wann die Sanierungsarbeiten auf der Holperstrecke beginnen, steht jedoch weiter in den Sternen.

Fahrleitungsmasten müssen versetzt werden

Denn auch an den Planungsunterlagen wird noch etwas geändert. So müssen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), die den Ausbau zwingend brauchen, damit auf der am stärksten ausgelasteten Linie 7 auch einmal die neuen, breiteren Stadtbahnwagen fahren können, Fahrleitungsmasten an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Bischofsweg umsetzen. „Versorgungsunternehmen hatte sich gemeldet und Konflikte mit den bisher geplanten Maststandorten angezeigt“, sagte DVB-Sprecher Falk Lösch. Man habe die Pläne leicht umgearbeitet und sie der Stadtverwaltung zugestellt. „Das ist nichts, was das Verfahren lange aufhalten muss“, schätzt Lösch ein. Verkehrsbürgermeister Schmidt-Lamontain ist vorsichtiger: Man werde mit der Landesdirektion besprechen, „welche Auswirkung diese auf die Königsbrücker Straße und das laufende Planfeststellungsverfahren hat“, sagt er über die Umplanung.

Die Landesdirektion hat jetzt mit den Planungen zur Königsbrücker Straße ohnehin viel Arbeit. Denn ihre Fachleute müssen das dicke Paket an Einwendungen abarbeiten, das die Landeshauptstadt demnächst zusenden will: Zum umstrittenen Ausbaukompromiss für die südliche Königsbrücker Straße hatte es so viele Meldungen von Betroffenen gegeben wie noch nie. Alleineine Kritik der Bürgerinitiative „Königsbrücker muss leben!“ fand fast 5000 Unterstützer. Jede der 3000 Einwendungen wurde im Straßen- und Tiefbauamt erfasst, kategorisiert und bewertet, was etwa ein Dreivierteljahr lang dauerte.

Erörterungstermin für Einwender

Die Landesdirektion werde auf dieser Basis ihre Abwägung vornehmen und die Einwender über das Ergebnis informieren, fasst der Verkehrsbürgermeister das weitere Prozedere zusammen. Anschließend findet ein Erörterungstermin statt, zu dem alle Einwender eingeladen sind. Womöglich sind wegen der Fülle der Meldungen auch mehrere Termine nötig. Erst wenn alles abgewogen ist, beendet die Landesdirektion das Planfeststellungsverfahren und erteilt Baurecht. Gebaut werden kann dann allerdings erst, wenn auch die Finanzierung steht und eine Baufirma gefunden wird – zwei Übungen, mit denen Dresden zuletzt immer wieder mal Probleme hatte.

