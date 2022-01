Einstimmigkeit bei zwei Schulvorhaben in Dresden-Blasewitz

Dresden

Grünes Licht aus dem Stadtbezirksbeirat Blasewitz für zwei Schulprojekte der Stadt. Einstimmig befürworteten die Beiräte jetzt die Einrichtung einer dritten Förderschule und den Neubau einer Berufsvorbereitenden Ausbildungsstätte (BALD). Beide sollen im Stadtbezirk angesiedelt sein – die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an der Marienberger Straße 5 und 7, der BALD-Neubau an der Ecke Pirnaer Landstraße/Neudobritzer Weg.

Stesad baut für rund 10 Millionen Euro

Die Kosten für den Neubau betragen nach jetzigem Stand rund 10,2 Millionen Euro, Fördermittel in Höhe von 3,4 Millionen Euro können eingeworben werden. Baubeginn soll nach derzeitiger Planung noch im Sommer dieses Jahres sein, der Bezug ist für das Frühjahr 2024 geplant. Zuständig für den schlicht-funktionalen dreigeschossigen Neubau ist die stadteigene Entwicklungsgesellschaft Stesad.

Bisheriger Lernort ist marode

Die Berufsvorbereitende Ausbildungsstätte mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist derzeit als Außenstelle an der Hahnebergstraße 6 untergebracht, heißt es in der Vorlage. Das Gebäude sei in einem äußerst desolaten Zustand und nicht wirtschaftlich sanierungsfähig. Mit dem Neubau soll der bisherige Standort abgelöst werden und die Außenstelle nahe an die dann benachbarte Schule „Am Landgraben“ heranrücken. Sie wird keine eigene Schülerschaft haben und wird von Schülerinnen und Schülern aus den allgemeinbildenden Förderschulen der Landeshauptstadt genutzt.

Der Unterricht sei sehr praktisch orientiert, er habe ein vielseitiges Ausbildungsprofil, und das solle noch erweitert werden, sagte Katrin Düring, Leiterin des Amtes für Schulen. Das Gebäude ist für etwa 70 täglich anwesende Schülerinnen und Schüler sowie zehn Lehrkräfte konzipiert. Aus der räumlichen Nähe zum Stammhaus entstehen laut Vorlage der Verwaltung Synergieeffekte für den Schulbetrieb. So könne etwa Unterricht in beiden Häusern stattfinden sowie der bestehende Schulgarten und die Essensversorgung am Hauptstandort mit genutzt werden.

Dritte Förderschule für geistige Entwicklung

Das andere Projekt, die Einrichtung einer dritten Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung plant die Stadt wegen des seit mehreren Jahren deutlich gestiegenen Bedarfs. Sie soll zunächst am Standort Marienberger Straße 7 eingerichtet werden, ab dem Schuljahr 2024/25 soll das zweite Schulgebäude mit der Hausnummer 5 dazukommen.

Dafür muss, wie berichtet, die 33. Grundschule den Standort dort verlassen. Sie soll, wenn die Entscheidungen so fallen, schon ab dem kommenden Schuljahr an den unweit gelegenen Schilfweg umziehen. Ein Umzug war schon länger diskutiert worden. Man habe mit der Schulkonferenz der 33. Grundschule gesprochen, die Reaktion sei sehr positiv gewesen, sagte Amtsleiterin Düring vor den Beiräten. Mit den dann drei Standorten für Förderschulen in den Stadtbezirken Blasewitz, Plauen und Gorbitz sei man für die Zukunft „gut aufgestellt“.

Der Stadtrat soll beide Schulvorhaben in Kürze beschließen. Dann können auch die notwendigen Anträge beim Kultusministerium des Freistaats gestellt werden.

Von Bernd Hempelmann