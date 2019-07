Dresden

Im Zuge des 24. Fahrradfestes der Sächsischen Zeitung am 7. Juli kommt es nicht nur an besagtem Sonntag, sondern auch im Vor- und Nachfeld der Veranstaltung zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Sieben unterschiedlich lange Radtouren haben als Start- und Zielort den Altmarkt. Dabei kommt es zu folgenden wesentlichen Verkehrseinschränkungen:

Zwischen dem 5. und 8. Juli findet der Auf- und Abbau statt. Hierzu wird der Altmarkt ab Freitag, 16 Uhr bis Montag, 9 Uhr gesperrt. Am Sonntag, dem 7. Juli, sind von 7 bis 17 Uhr die Wilsdruffer Straße in der Fahrtrichtung vom Postplatz zum Pirnaischen Platz für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt, ebenso die Seestraße ab der Kramergasse in Richtung Wilsdruffer Straße. Im selben Zeitraum gilt auf der Schulgasse und An der Kreuzkirche Halteverbot. Während der Sperrung der Wilsdruffer Straße ist die Ein- und Ausfahrt der Q-Park-Tiefgarage Altmarkt in Richtung Pirnaischer Platz nicht möglich.

Der Marktplatz in Dresden-Hellerau ist zwischen 6 und 14 Uhr gesperrt. Auf der Löwenstraße am Carusufer herrscht Halteverbot zwischen 7 und 12 Uhr und auf der Niederwarthaer Brücke wird zwischen 10.30 und 14 Uhr die Fahrtgeschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt.

Generell kann es während der Startphasen am Sonntagvormittag stadtauswärts ausgehend von der Wilsdruffer Straße über Pirnaischen Platz, Grunaer Straße, Stübelallee und Fetscherstraße bzw. Pirnaischer Platz, St. Petersburger Straße, Steinstraße und Terrassenufer zu Behinderungen kommen. Einzelne Kreuzungsbereiche werden operativ von der Polizei gesperrt. Autofahrer sollten zudem beachten, dass erheblich mehr Radfahrverkehr innerhalb und außerhalb der Landeshauptstadt unterwegs sein wird, beispielsweise in Richtung Radeberg und aus Richtung Freital.

