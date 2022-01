Einkaufen in Dresden wird einfacher mit dem 2G-Stempel

Dresden

Die Stadt hat ein 2G-Stempelsystem eingeführt, das das Einkaufen in der Innenstadt erleichtern soll. Wer bei einem der 50 Stempelstellen seinen Ausweis und einen 2G-Nachweis vorlegt, erhält einen Stempel auf den Unterarm, der für den kompletten Tag Zutritt in allen Innenstadtgeschäften ermöglicht, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. „Mit dem 2G-Stempel bauen wir Hürden ab und sorgen für mehr Leichtigkeit beim Einkaufen ohne dabei leichtfertig zu sein“, sagt Robert Franke, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung.

Die Geschäftsführerin des City Managements, Friederike Wachtel, hofft, mit dieser Lösung wieder ein entspanntes Einkaufserlebnis für die Dresdnerinnen und Dresdner anbieten zu können. Auch Altmarktgalerie-Manager Christian Polkow zeigt sich zuversichtlich: „Die Stempel-Lösung kann ein Beitrag zur Verbesserung der momentanen Situation werden. Wir freuen uns vor allem für unsere Kunden, die mit dem Stempel eine zusätzliche Option haben und so mehrfache Detailkontrollen durch verschiedene Geschäfte vermeiden können.“

Von tik