„Wir sind im Weihnachtsgeschäft zum Erfolg und zum Umsatz verdammt, sonst wird es ganz, ganz schwierig“, sagt Daniel Dorner, Geschäftsführer der Spielaxie in der Altmarktgalerie in Dresden. Dieses Zitat macht beispielhaft deutlich, wie groß die Probleme nicht nur für die Gastronomen und das Beherbergungsgewerbe, sondern vor allem auch für die Einzelhändler in der Innenstadt sind.

Welle von Insolvenzen im Modeeinzelhandel im ersten Halbjahr 2021

Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben dem Online-Handel in die Karten gespielt und den Trend zum Shopping im Internet immens beschleunigt. Im Bereich Mode und Nonfood seien starke Umsatzrückgänge und Kaufkraftabflüsse in den Online-Handel zum essenziellen Problem geworden, die zu Insolvenzen führen werden, so der Handelsverband Sachsen e.V. Erwartet werde, dass die eigentliche Welle von Insolvenzen im Modeeinzelhandel erst im ersten Halbjahr 2021 kommt. Stirbt Dresdens Innenstadt?

Flaute in Dresdens Innenstadt: So sah es am 11. März 2020 Nachmittags aus. Grund war die einsetzende Corona-Pandemie. Quelle: Thomas Baumann- Hartwig

Der Handelsverband Sachsen hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die Potenziale des Innenstadthandels zu untersuchen und die Themen aufzuspüren, die jetzt zuerst angepackt werden müssen, damit die Innenstadt zum Shoppen attraktiv bleibt.

Denn „der Einkaufsbummel ist nach wie der Hauptgrund für Besuche in der Innenstadt. Von einem attraktiven Einzelhandel profitieren alle anderen Branchen“, ist David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen e.V., überzeugt. Er appelliert an die Stadtpolitiker, die Konsequenzen gründlich zu überdenken, bevor Entscheidungen gefällt werden.

Hälfte aller Einzelhandelsumsätze hängt mit Pkw zusammen

Das zielt zum Beispiel auf das Thema Parken, aber auch auf die Koordination von Baustellen auf wichtigen Verkehrsadern ab. Etwa die Hälfte aller Einzelhandelsumsätze in der Dresdner Innenstadt sei abhängig vom motorisierten Individualverkehr, weiß Boris Böhm von der mit der Studie beauftragten Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung Dr. Lademann & Partner. Für Dresden seien die Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland sowie von Touristen „signifikant“.

Es sei ein Irrglaube, so Boris Böhm weiter, dass sich der überwiegende Teil der Innenstadtbesucher in Bus und Bahn setze. Zumal im Umland oftmals gar nicht die Möglichkeit bestehe, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einem vertretbaren Kosten- und Zeitaufwand in die Stadt zu gelangen. „Man muss akzeptieren, dass es auch künftig Kunden geben wird, die mit dem Auto nach Dresden wollen.“ Wenn man denen das Leben immer schwerer mache, würden sie nicht mehr kommen.

Kaufkraftzufluss von außerhalb ist für die Innenstadt Dresdens wichtig

Auch Konsum-Vorstandssprecher Roger Ulke warnt vor einer zu starken Fokussierung auf den zweifellos zu fördernden Radverkehr. Der große Wochenendeinkauf werde in der Regel nicht mit dem Fahrrad gemacht, ist seine Erfahrung. Und: „Wir brauchen den Kaufkraftzufluss von außerhalb.“

David Tobias vom Handelsverband führt zudem ins Feld, dass die Zwänge der Pendler, also derjenigen, die außerhalb wohnen und zum Arbeiten in die Innenstadt kommen, bei der Diskussion um die Zahl der Parkplätze und die Erhöhung der Parkgebühren, missachtet würden.

Folgerichtig ist eine wesentliche Empfehlung der Studie zur Stabilisierung des Innenstadteinzelhandels, in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Reihe von Maßnahmen in Sachen Parken umzusetzen oder wenigstens anzustoßen. Eine Anhebung der Parkgebühren sei jetzt das falsche Signal. Empfohlen wird ein vorübergehender Verzicht oder nur eine geringfügige Anhebung der Parkgebühren. 8 bis 9 Euro für ein Tagesticket seien akzeptabel, heißt es.

Ausschilderung in der Stadt verbessern

Verluste von Parkplätzen durch die Bebauung des Ferdinandplatzes oder auch die Schaffung von Radstreifen sollten ausgeglichen werden. Eingebettet werden solle das in eine ganzheitliche Strategie zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs und zur Reduzierung des Parksuchverkehrs.

In diesem Zusammenhang müsse die Ausschilderung der Innenstadt und ihrer Parkplätze deutlich verbessert und die Erreichbarkeit der Innenstadt durch ein koordiniertes Baustellenmanagement gewährleistet werden.

Des Weiteren nimmt die Studie kritisch auf, dass es in Dresden mit dem neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzept nicht vorwärts gehe. Seit vier Jahren sei es nun schon in Arbeit. „Investitionen und Neuanmietungen in der Innenstadt gelingen nur, wenn Planungssicherheit geschaffen wird“, verdeutlich Boris Böhm, warum die zögerliche Stadtplanung Auswirkungen auf den Innenstadthandel hat.

Netzwerken finanziell mehr fördern

Zudem wird eine Taskforce aus Citymanagement, Handelsverband, Stadtverwaltung und Politik zur Beratung der Entscheidungsträger gefordert. Außerdem solle – wenigstens zeitweise – mehr finanzielle Unterstützung aus städtischen Mitteln fürs Citymanagement fließen. Der privatwirtschaftlich getragene Verein mit Mitgliedern aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen, Tourismus, Sport, Gastronomie und Kultur sieht sich als Netzwerker und Interessenvertreter gegenüber Politik und Verwaltung. „Unser Ziel ist eine belebte, attraktive Innenstadt“, so Citymanagerin Friederike Wachtel.

Dr. Lademann & Partner kam bei ihrer Studie zu dem Schluss, dass es jetzt mehr Anreize als in normalen Zeiten brauche, um die Kunden wieder in die Dresdner City zu locken. Da die ausländischen Touristen noch weitgehend fehlen, sei die Gewinnung von Kunden aus dem Umland „essentiell“.

Events in der Innenstadt besser verzahnen

Maik Rothhaar, Geschäftsleiter von Peek & Cloppenburg, sieht zum Beispiel das jüngst stattgefundene Late Night Shopping als vollen Erfolg. Viele Menschen aus der Region seien zum Einkaufsbummel in die Innenstadt gekommen. „Wir sollten miteinander den Schulterschluss schaffen und nachdenken, wie wir Events verzahnen. Wenn die Innenstadt voll ist, profitieren alle.“

Daniel Dorner, der Spielaxie-Chef, hat noch eine ganz andere Idee, um kurzfristig die Innenstadt zu beleben. „Lasst uns doch den ÖPNV in Dresden von Freitag, 13 Uhr bis Sonntag, 24 Uhr kostenlos machen. Dann muss man nicht überlegen, wen man auf sein Aboticket noch mitnehmen kann, sondern kann einfach losfahren. Freitag, Sonnabend käme das dem Handel zugute, Sonntag den Kultureinrichtungen.“

