Eingekesselte Medizinstudenten in Dresden: Das sagt die Polizei

Dresden

Innenminister Roland Wöller (CDU) und der Leiter der Polizeidirektion Dresden, Polizeipräsident Jörg Kubiessa, haben sich am Donnerstagnachmittag mit Vertretern des Fachschaftsrates der Dresdner Medizinstudenten getroffen. Gegenstand des Gespräches war der Polizeieinsatz rund um das Versammlungsgeschehen vor dem Universitätsklinikum Dresden am vergangenen Donnerstagabend. Das teilte ein Polizeisprecher am Abend mit.

Polizei wendet sich an Ordnungsamt

Die Dresdner Polizei habe den Polizeieinsatz vom 13. Januar nachbereitet. Der Schwerpunkt habe dabei auch auf der Betrachtung der Identitätsfeststellungen von 22 Studenten während des Einsatzes gelegen. Kubiessa erklärte nach dem Gespräch: „Auch wenn uns nach wie vor keine unserer Einsatzeinheiten die Anzeige einer Spontanversammlung bestätigen konnte, so glaube ich, insbesondere nach dem persönlichen Gespräch mit Studierenden, dass zumindest aus dem Gesamtbereich des Gegenprotestes der Versuch unternommen wurde, vor Ort eine Versammlung anzuzeigen. Ich habe daher veranlasst, dass diese Bewertung des Protestes auch dem zuständigen Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden übermittelt wird.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch Einsatzkräfte wurden gegen 22 Personen des Gegenprotestes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Eine eigenständige Einstellung der Verfahren sei der Polizei rechtlich nicht möglich. „Den auf der Blasewitzer Straße handelnden Einsatzkräften kann ich keinen Vorwurf machen. Sie haben sich auf meine Leitlinien für Donnerstag – Schutz des Universitätsklinikum und Verhinderung von Gewalt – fokussiert“, erklärte Kubiessa. „Gleichwohl ist mir in der Nachbereitung deutlich geworden, dass bei solchen dynamischen und unübersichtlichen Lagen auf der Straße nichts Verlässliches kooperiert werden kann. Das Beispiel zeigt sehr deutlich, wie schnell man sich verhakt.“

Kontakt mit der Zivilgesellschaft optimieren

Er für seinen Teil werde weiterhin alle meine Möglichkeiten nutzen, einerseits die Prozesse zur Kooperation zu verbessern und andererseits den Kontakt mit der Zivilgesellschaft in schwierigen Situationen zu optimieren, kündigte Kubiessa an. „Diesbezüglich werden wir die Einsatzkräfte sensibilisieren.“

Von Thomas Baumann-Hartwig