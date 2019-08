Dresden

Martin F. hat am 26. Februar dieses Jahres einenHöllenritt auf der Autobahnhingelegt und sich eine Verfolgungsfahrt mit einem Polizei-Messfahrzeug geliefert. Ein teurer „Spaß“. Der 44-Jährige wurde am Mittwoch vom Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt. Und für ihn könnte es noch unangenehmer werden. Er steht wegen einer anderen Sache bis 2020 unter Bewährung – und die könnte jetzt wackeln.

Mit 207 km/h durch eine 120er-Zone

Der Angeklagte hatte zunächst mit sehr viel Tempo auf der A 4 bei Wilsdruff das Messfahrzeug überholt. Die Polizisten hingen sich mit Blaulicht und Sirene dran, der BMW-Fahrer drückte aufs Gas, wurde immer schneller, hielt dann plötzlich auf dem Standstreifen und raste weiter.

Martin F. überholte mehrere Autos rechts, fuhr mit 230 Sachen kurz vor einem Sattelschlepper eine Abfahrt der A4 runter, dann gleich wieder rauf. Er bretterte mit 207 km/h durch eine 120er-Zone und brachte es am Brabschützer Berg auf 246 km/h – erlaubt sind dort 100. Dann ging’s mit Affenzahn auf die A 17.

Eine Fahrt im Grenzbereich

„Er nahm eine Kurve viel zu schnell und wir dachten, jetzt überschlägt er sich, aber der Fahrer bekam das Auto wieder in den Griff und raste weiter“, erzählte ein Beamter der Autobahnpolizei. Die fuhr hinterher und machte während der Höllenfahrt Fotos. Erst nach dem Coschützer Tunnel hielt der Raser an. Er habe ein Drogenproblem und weder Sirene noch Blaulicht bemerkt, gab der Angeklagte an. Es tue ihm leid, er habe ja auch die Polizisten in Gefahr gebracht. „Das war eine Fahrt im Grenzbereich, der hat alles rausgeholt, was das Auto hergab. Auch wir sind bis an die Grenze gegangen“, erinnerte sich der Beamte. Martin F. war übrigens selbst zehn Jahre lang Polizist.

Von Monika Löffler