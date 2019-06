Dresden

Als „Fanal der Hoffnung“ hat Uwe Kuhnt, Assistent des Rabbiners Shneor Zalman Havlin, die neue Torarolle für Dresden gewürdigt. „Jüdisches Leben gehört zu Dresden“, erklärte er. Die orthodoxe Gemeinde Chabad Lubawitsch ist seit 18 Jahren in Dresden aktiv. Die Synagoge in der Tiergartenstraße steht laut Kuhnt immer allen offen. Er schätzt, dass es in Dresden rund 300 Gemeindemitglieder gibt, die sich sowohl in der Neuen Synagoge als auch in der Tiergartenstraße einfinden.

Die Tora enthält die fünf Bücher Mose und die 613 Gebote und Verbote. Das letzte Gebot besagt, dass jeder Jude eine persönliche Tora schreiben sollte. Zur Erfüllung dieses Gebots kann man eine eigene Tora schreiben oder aber eine Tora finanzieren. Hier genügt die Bezahlung eines einzelnen Buchstaben.

Die neue Dresdner Torarolle wurde vom erfahrenen Schreiber Elad Cohen in Israel geschrieben. Gut ein Jahr hat er dafür gebraucht. Am Mittwoch ist die Rolle in Deutschland eingetroffen, am Freitag kam Cohen nach Dresden, um am Sonntagvormittag beim Festakt im Rathaus die letzten Buchstaben des hebräischen Textes zu schreiben – traditionell mit einer Gänsefeder und einer besonderen Tinte.

Der Schreiber trug im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) einen Buchstaben für den Freistaat Sachsen in die Torarolle ein, mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) schrieb Cohen einen Buchstaben für die Landeshauptstadt. Mit weiteren Buchstaben wurden der Landesrabbiner, die liberale jüdische Gemeinde, einige Rabbiner und die Spender der Rolle gewürdigt. Eine Familie aus Berlin hat laut Kuhnt den Großteil der Kosten in Höhe von rund 50 000 Euro übernommen.

Kretschmer und Hilbert würdigten in ihren Begrüßungsreden die Tatsache, dass es wieder jüdisches Leben in Dresden gibt. Die Stadt sei durchaus weltoffen. Nach den Feierlichkeiten im Rathaus wurde die Torarolle unter einem Baldachin zur Goldenen Pforte getragen und von dort aus mit einem Bus zur Tiergartenstraße gebracht.

Die orthodoxe Gemeinde feierte ein Fest mit traditionellen Speisen und Getränken. „Wir erleben Dresden als weltoffen. Die Leute begegnen uns mit Interesse und stellen viele Fragen“, erklärte Kuhnt.

Von Thomas Baumann-Hartwig