Eine neue Nemesienzüchtung ist Sachsens Pflanze des Jahres 2020

Dresden

Neben Pelargonien, Petunien und Begonien als den bekanntesten und meist gekauften Vertretern gibt es unzählige weitere Blumen, die die ganze Saison durchblühen und im Balkonkasten, im Blumentopf, aber auch im Beet eine gute Figur machen. Jedes Jahr kommen neue Sorten hinzu.

In Pillnitz werden sie auf ihre Eignung für den sächsischen Markt getestet. Schließlich sollen die Pflanzen mit der hier herrschenden Witterung klarkommen, nicht anfällig gegenüber Krankheiten sein, mit wenig Aufwand in den Gärtnereien angezogen werden können und möglichst lange blühen. Eine der Sorten wird zur Pflanze des Jahres gekürt. Und das schon seit 14 Jahren. Initiator der Aktion ist der hiesige Gartenbauverband. So ist die „Pflanze des Jahres“ dann mit dem Saisonstart auch in vielen Gärtnereien zu haben.

Anzeige

Nemesie 'Pink Lemonade' aus der Fairy Kisses-Serie. Quelle: Margret Dallmann/LfULG

Weitere DNN+ Artikel

2020 haben bei der Wahl zur Pflanze des Jahres in Sachsen Nemesien das Rennen gemacht und zwar vier Sorten der Serie „Fairy Kisses“ – also Feenküsschen. Nemesien – ebenso unter dem Namen Elfenspiegel bekannt – sind grundsätzlich nicht neu auf dem Markt. Doch die ersten Sorten schwächelten dann nach wenigen Wochen in Sachen Blüte. Es habe sich um samenvermehrte Sorten gehandelt, die nur eine gewisse Zeit geblüht hätten. „Der Samenansatz beendete die Blütenfülle“, erklärt Balkonblumentesterin Beate Kollatz. Das hat natürlich viele Blumenfreunde enttäuscht.

Doch inzwischen habe sich in der Züchtung viel getan. „Stecklingsvermehrte Nemesien sind bedeutend langlebiger. Auf dem Probefeld haben die Sorten bis Mitte September toll geblüht“, so die Fachfrau aus Pillnitz. Zu den Sorten mit leuchtend roten, quittegelben oder auch tiefblauen Blüten seien nun mit den „Fairy Kisses“ zweifarbige Blüten mit aromatischem Duft hinzugekommen.

Nemesie 'Citrine' aus der Fairy-Kisses-Serie. Quelle: Margret Dallmann/LfULG

Die Pflanzen brauchen wenig Pflege, ist die Erfahrung von Beate Kollatz. Regelmäßiges Düngen und Gießen sei wichtig, Staunässe würden Nemesien nicht vertragen. Die Erde, in der die Pflanzen wachsen, sollte aber auch nicht austrocknen. „Ein Ausputzen von verblühten Blüten ist nicht nötig“, so die Referentin für Zierpflanzen im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Sie findet, dass die Nemesien durch ihre Zweifarbigkeit schon solo viel hermachen, aber natürlich kann man sie ganz nach Belieben auch mit anderen möglichst nicht zu stark wachsenden Pflanzen kombinieren. Damit die Feenküsschen üppig blühen, brauchen sie aber einen sonnigen Platz. Laut Beate Kollatz seien die veilchenartigen Blüten aufgrund des Nektars, den sie bieten, ein Anziehungspunkt für Insekten.

Balkonblumentipps Kästen und Kübel nicht zu zeitig mit den Sommerblumen bepflanzen und ins Freie stellen. Denn die Blütenpflanzen vertragen keine Kälte. So groß die Versuchung auch ist, man sollte mit dem Kauf nicht nur so lange warten, bis kein Frost mehr droht. Die Nächte sollten generell nicht mehr zu kalt sein, also zum Gefrierpunkt tendieren. Denn dann legen viele Pflanzen erst einmal eine Wachstumspause ein. Die Arten seien unterschiedlich empfindlich, sagt die Pillnitzer Balkonblumenexpertin Beate Kollatz. „Deshalb kann man auch keine allgemeingültige Tiefsttemperatur angeben, die für alle gilt. Pelargonien vertragen, wenn sie abgehärtet sind, niedrige Temperaturen. Süßkartoffeln stellen bei Temperaturen unter 10°C das Wachstum ein. Zauberschnee (Euphorbia hypericifolia) lässt auch bei diesen Temperaturen die Blätter hängen, erholt sich dann wieder, wenn es wärmer wird. Edellieschen (Impatiens Neuguinea) und Begonien mögen auch keine kalten Nächte.“ Beim Kauf der Balkonblumen darauf achten, ob sie in voller Sonne, im Halbschatten oder im Schatten stehen sollen. Danach sollte man die Sorten wählen, sonst kommt die große Enttäuschung. Denn haben die Pflanzen nicht die richtigen Bedingungen, macht sich das im Wachstum, in der Blühwilligkeit und auch in der Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen bemerkbar. Beim Einpflanzen nicht an der Erde sparen, denn ein nahrhafter Boden ist die Grundlage, dass die Pflanzen gut gedeihen. Gesackte Balkonblumenerde ist zumeist vorgedüngt. Meist nach vier bis sechs Wochen sollte man dann die Pflanzen einmal wöchentlich zum Beispiel mit einem Flüssigdünger versorgen. Die Dosierung sollte immer entsprechend den Angaben auf der Verpackung erfolgen. Viel hilft nicht viel. Gießen ist das A und O. Man kann sich die Arbeit mit Balkonkästen, die einen Wasserspeicher haben, erleichtern. Doch solange die Pflanzen noch nicht tief gewurzelt haben, sollte man von oben gießen. An die Insekten denken.Nicht jede schöne Balkonblume hat für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten Pollen bzw. Nektar zu bieten. Man kann ja die Bepflanzung mit insektenfreundlichen Pflanzen mischen. Dazu zählen Zauberschnee (Euphorbia hypericifolia), Schneeflockenblume (Sutera cordata), Fächerblume (Scaevola aemula), Strohblume (Helichrysum bracteatum), Wandelröschen (Lantana camara) und andere mehr. Kräuter sind auch für Kästen und Kübel eine gute Wahl.Und wenn man sie zur Blüte kommen lässt, haben auch Insekten was davon.

Von Catrin Steinbach