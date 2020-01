Dresden

Am Sonnabend tobten sich die Profis auf dem Eis im Harbig-Stadion aus, am Sonntagmorgen waren gut 160 kleine Profis von morgen an der Reihe – beim 7. Eislöwen Kids Day konnten Kinder mit den Spielern der Eislöwen aufs Eis gehen und sich beim Eishockey ausprobieren

Am Nachmittag steht die Eisfläche dann allen offen – die Drewag-Winterwelt macht es möglich. Bis zum Sonnabend ist die Eisfläche für die Allgemeinheit geöffnet: Am Montag von 12 bis 15.30 Uhr, von Dienstag bis Freitag von 12 bis 15.30 Uhr und 19.30 bis 23 Uhr. Am Sonnabend gibt es ab 10 Uhr einen großen Frühschoppen. Der Eintritt kostet für Vollzahler 7 Euro, ermäßigt 5 Euro; die Familienkarte ist für 18 Euro zu haben.

Wer keine Schlittschuhe besitzt, muss auf das Eislaufvergnügen nicht verzichten, die Ausleihe kostet 4 Euro. Für 2,50 Euro können Interessenten Gleitschuhe ausleihen. Drewag-Kunden, die ihre Kundenkarte vorlegen, erhalten 1 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Von tbh