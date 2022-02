Eine Ukrainerin aus Dresden: „Es ist eine humanitäre Katastrophe“

Dresden

Die Dolmetscherin und Übersetzerin Natalija Bock ist in Kiew geboren und lebt seit 25 Jahren in Dresden. Jetzt bangt sie um das Leben ihrer Familie in der Ukraine. Das Internet funktioniert noch, Natalija Bock steht im Kontakt mit ihren Eltern und den Familien ihrer Schwester und ihres Bruders. „Es ist eine humanitäre Katastrophe“, sagt sie unter Tränen.

Flucht ins Gartenhaus der Eltern

Die Eltern wohnen in der Nähe des Zentrums von Kiews, nicht weit von einem kleinen Flughafen entfernt. Sie haben ihr Heim verlassen und sind zur Schwester gezogen, die mit Mann und zwei kleinen Kindern in einem Vorort von Kiew in einem Eigenheim lebt. „Aber das Haus hat keinen Keller“, sagt die Ukrainerin. Deshalb habe die Familie beschlossen, ins Gartenhaus der Eltern zu ziehen, das 50 Kilometer von Kiew entfernt ist und über einen Keller verfügt. „Dort können sie sich schützen.“

In der Nacht seien in dem Vorort Explosionen zu hören gewesen, auch in der Nähe. Nachbarn hätten berichtet, dass bei ihnen die Scheiben aus den Fenstern gefallen wären. „Die Russen wollen Kiew einnehmen“, ist Natalija Bock überzeugt, „die Straßenkämpfe haben begonnen.“ Ihre Cousine sei mit ihren Jungs in Kiew geblieben und sitze im Keller.

Langer Stau an der polnischen Grenze

Wie soll es weitergehen mit der Familie? „Meine Eltern wollen die Heimat nicht verlassen“, sagt die Übersetzerin, „sie wollen lieber in der Ukraine sterben.“ Junge Männer dürfen das Land nicht verlassen, an der polnischen Grenze habe sich ein langer Stau gebildet. „Viele Männer haben ihre Familien mit dem Auto zur Grenze gebracht. Aber viele Frauen können nicht Auto fahren und müssen jetzt warten.“

Die Schwester kann zum Glück Auto fahren

Ihr Bruder und ihr Schwager würden planen, die Schwester, die Schwägerin und die Kinder mit zwei Autos zur Grenze zu bringen. „Meine Schwester kann zum Glück Auto fahren“, sagt Natalija Bock, die überlegt, selbst mit ihrem Mann zur ukrainisch-polnischen Grenze zu fahren und Verwandte und Bekannte abzuholen.

Appell an die Behörden: Flüchtlinge zügig anerkennen

Die Ukrainerin hofft auf die Solidarität der Dresdner. „Wir müssen Transporte organisieren, wir müssen Frauen und Kinder außer Landes bringen.“ Viele hätten Verwandte in Deutschland und könnten dort unterkommen, aber: „Die Behörden müssen zügig den Flüchtlingsstatus vergeben, damit die Menschen zum Beispiel medizinisch versorgt werden können.“ Es müssten auch medizinische Hilfsgüter in die Ukraine geliefert werden.

„Putin will die Sowjetunion zurück“

Seit 2014, sagt Natalija Bock, habe sie das, was jetzt passiert, kommen sehen. „Putin will die Sowjetunion wiederherstellen. Das ist sein Ziel und die Ukraine ist nur der Anfang“, glaubt sie. Der Westen habe sich von Putin vorführen lassen. „Die Ukrainer verteidigen sich, so gut sie können. Aber gegen diese Luftangriffe sind sie verloren.“ Viele Jahre hätten die Ukrainer den Westen angefleht, ihnen eine Luftverteidigung zu ermöglichen. „Aber wir sind der Übermacht Putins aus der Luft schutzlos ausgeliefert.“

„Der Westen kann nicht wegsehen“

Belarus stehe schon unter dem Kommando Russlands, nun werde die Ukraine folgen, dann werde Putin seine Arme nach dem Baltikum ausstrecken, sagt Natalija Bock. Spätestens dann könne der Westen nicht mehr wegsehen, mahnt die Ukrainerin.

Von Thomas Baumann-Hartwig