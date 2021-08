Eine Spur der Steine auf Dresdens Friedhöfen

Dresden

„Geologie ist keine richtige Wissenschaft!“, ruft der von Jim Parsons gespielte Nerd Sheldon Cooper in einer Folge der US-Sitcom „The Big Bang Theory“ lautstark bei einer Runde Paintball, unmittelbar danach wird er von erbosten Geologen regelrecht abgeschossen mit Farbkugeln. In einer anderen Folge fürchtet er um seinen guten Ruf, wenn herauskäme, dass er, der respektierte Physiker, mit dem Geologen Bert zusammenarbeitet würde. Denn die Physik suche Antworten auf die Frage „Was ist die Natur des Universums?“, während die Geologie gerade mal die Frage „Worüber bin ich gerade gestolpert?“ beantwortet.

Granit aus Meißen, Marmor aus der Toskana

Über Steine aller Art „stolpert“ man auch, wenn man über den Tolkewitzer Friedhof schlendert, was nicht nur Geologen, die sich untereinander bekanntlich mit „Hals- und Steinbruch!“ oder „Have a gneis day“ verabschieden, und Gruftis durchaus gern tun, nicht nur bei coronapandemiebedingten Ausgangsbeschränkungen. Wie auch immer: Die Grabsteine wurden gesteinstechnisch nach allen Regeln der (Geologen-)Kunst erforscht und lassen sich deshalb aufgrund ihrer charakteristischen Materialeigenschaften verschiedenen Regionen zuordnen.

Die Zahl an Gesteinssorten offenbart, wie gut vernetzt Dresden zu unterschiedlichen Zeiten war. Allein für den Zeitraum zwischen 1881 und 1945 wurden über 60 Gesteinssorten festgestellt. Manchmal lief es auf ein regelrechtes „Gesamtpaket“ hinaus. So etwa bei der Grabstätte Pilz. Für die Wand wurde Granit aus Meißen („Rot-Meißen“) verwendet; bei der Skulptur scheute man keine Kosten und Mühen, um Marmor aus Carrara heranzukarren; bei Stelen und Gruftplatte kamen Syenit beziehungsweise Larvikit („Labrador hell) aus Norwegen zum Einsatz und bei der Einfassung und den Bodenplatten wurde auf sogenannten Lausitzer Granit zurückgegriffen, wie in der vom Landesamt für Denkmalpflege herausgegebenen Broschüre „Steine erzählen Geschichte(n). Der Evangelisch-Lutherische Johannisfriedhof Dresden-Tolkewitz. Band 1: Bedeutende Grabdenkmale“ vermittelt wird.

Steinsorten im Krematorium

Aber auch auf dem Städtischen Urnenhain von Tolkewitz wurde emsig geforscht, was das 2011 publizierte Heft „Grabsteine“ bezeugt, das in der von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden konzipierten und herausgegebenen Reihe „Miniaturen zur Geologie Sachsens“ erschienen ist. Wie sehr unterschiedliche Gesteinsarten zum Einsatz kamen, offenbart schon der Blick auf das von Hans Erlwein nach Plänen von Fritz Schumacher errichtete Krematorium.

Beim Bau wurde Elbsandstein der Sorte Posta verwendet, die großzügige Treppenanlage besteht aus massiven Teilen von Lausitzer Granodiorit. Bei der Einsäumung des Urnenhofs verwendete man einen rötlichen Monzonit aus der Region Dresden. Auf Sockeln und auf der Balustrade aus Postaer Sandstein stehen 36 Ascheurnen aus Zöblitzer Serpentinit, einzelne Postamente sind aus Cottaer Sandstein erstellt.

Bei der Gestaltung des Innenraums des Krematoriums wurde auf mehrere Natursteinsorten zurückgegriffen. Teile der Wände und ihre architektonischer Schmuck bestehen aus Sandstein des Typs Cotta. Der Raumabschnitt des Katafalks (ein Gerüst oder Gestell zur Aufbahrung von Verstorbenen) erhielt eine Ausstattung mit Thüringer Kalksteinen, wie dem Heft zu entnehmen ist, zu dessen Autoren auch Jens Börner zählt. Der Leiter Krematorium/Urnenhain, der sich ebenso wie Ferdinand Heinz, Martin Kaden und Jan-Michael Lange auf die Spur der Steine begab, weist auch darauf hin, dass „von den farblich sehr dekorativen Varietäten der sogenannten Saalburger Marmore“ drei Sorten zum Einsatz kamen, als da wären „Buntrosa Ruhig“, „Edelgrau“ und „Meergrün“.

Auch bei den Grabstätten wurde auf die unterschiedlichsten Gesteinssorten zurückgegriffen. Da wäre etwa die Grabstätte Manß, optisch ein absoluter Hingucker. Auf dem quaderförmigen Postament sitzt eine trauernde Frau, die sich zu einer mit einer Blumenranke geschmückten Urne beugt und diese mit einem Arm umfasst. Für diese Arbeit wählte der Tolkewitzer Bildhauer Oskar Paul Hempel, der seine Werkstatt auf der Wehlener Straße hatte, feinkristallinen Laaser Marmor aus Südtirol, während für den Sockelbereich Lausitzer Granodiorit gut genug war.

Die aus Marmor gefertigte Grabstätte Manß mit der trauenden Frau, die einen blumengeschmückte Urne umfasst, ist ein absoluter Hingucker. Quelle: Friedhof Tolkewitz

Ein weiter Anlieferungsweg ist auch den Gesteinsblöcken zu bescheinigen, aus denen die Grabstätte Müller geschaffen wurde. Da wäre zum einen der aus Bella Italia angekarrte Marmor Giallo di Siena („Sienesischer Marmor“), aus dem vom Bildhauer August Schreitmüller eine Darstellung von Maria und Jesus „gekratzt“ wurde.

Schreitmüller könnte und sollte dem einen oder anderen was sagen. Sein bekanntestes Werk ist die „Güte“ auf dem Dresdner Rathausturm, die auf dem Foto von Richard Peter mit dem Blick über das zerstörte Dresden zum Sinnbild für die massive Verheerung der sächsischen Landeshauptstadt nach den Bombenangriffen 1945 wurde. Um zur Grabstätte Müller zurückzukommen: Der Grabmalkörper wurde aus Untersberger Kalkstein, der am Nordhang des Untersberges im Salzburgischen gebrochen wird, geschaffen. Er wird manchmal mit dem Zusatz „Marmor“ bedacht, was auf seine Verwendung als Bildhauer- und Dekorationsgestein verweist, da dieser Kalkstein wie Marmor verarbeitet und poliert werden kann.

Aus Sienesischem Marmor arbeitete der Bildhauer August Streitmüller diese Darstellung von Maria und Jesus. Quelle: Friedhof Tolkewitz

Über alle Maßen beliebt waren Steine aus Skandinavien. Recherchen ergaben, dass neben im Deutschen Reich oft verwendeten Steinarten wie Vånevik-Granit, Lysekil-Granit oder dem Mikrogabbro „Schwarz-Schwedisch“ in einem Fall – hier nun kleine Reverenzen an die norwegische Sprache – sogår Tønsbergit Verwendung fand, ein rotes Syenitgestein aus dem Oslo-Fjord. Etwas häufiger ist dagegen die Verwendung von grünlichem Charnockit von Varberg oder von hochrøten Graniten aus der Regiøn um Oskarshamn.

Wie man sieht, was in Asterix-Heften die Endung „ix“ im Namen eines Galliers, das ist bei Gesteinssorten die Endung „it“. Dazu, nicht nur für alle Dorits, Marits und Birgits dieser Welt, an dieser Stelle ein alter Geologenwitz: Ein Geologe in der Metzgerei möchte ein Stück Rindfleisch kaufen. Der Fleischer fragt: „Was hätten Sie denn gerne?“ Antwort des Geologen: „Fleischerit vom Rind, marmoriert.“

„Von Rot-Meißen nach Schwarz-Schweden“ lautet übrigens der Titel einer Führung über den Johannisfriedhof, die gelegentlich von der Friedhofsverwaltung angeboten wird. Rot-Meißen und Schwarz-Schweden sind im Steinhandel übliche Sortenbezeichnungen für zwei traditionelle Grabmalgesteine, ein karminrot gefärbter Granit aus Meißen und ein tiefschwarzer Mikrogabbro aus Südschweden (früher auch „schwarzer schwedischer Granit“ genannt). Man kann natürlich auch allein über Johannisfriedhof und Urnenhain gehen, wer will kann ja dazu auf dem iPhone Songs der 1980er mit Ohrwurm-Qualität wie „Like Eis In The Sandstein“ von Escape With Romeo, „Sandstein Reggae“ vom Duo Laid Back oder auch „I’m Walking On Sandstein“ von Katrina and the Waves hören.

