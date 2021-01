Eine Friseurmeisterin aus Dresden im Lockdown: „Ich muss mich täglich neu erfinden“

Dresden

Friseurmeisterin Arlett Ospel sitzt in ihrem gemütlich eingerichteten neuen Salon in der Jahnstraße. Dunkler Fußboden, bequeme Stühle, Spiegel an den Wänden, Trockenhauben. Eine ältere Dame klopft an die Tür und winkt. Dann geht sie weiter. „Eine Kundin“, sagt Arlett Ospel und lächelt.

Im August kam die Kündigung

Kunden darf die Friseurmeisterin nicht bedienen in ihrem neuen Salon. Dabei war das Geschäft gerade erst wieder angelaufen und das Buch mit den Bestellungen hatte sich gefüllt. Arlett Ospel hatte früher ihren Salon am Sternplatz, im Flachbau neben der Herkuleskeule. Doch im August erhielt sie die Kündigung.

Der Gebäudekomplex aus DDR-Zeiten wird abgerissen. Alle Bemühungen, das Ensemble als schützenswerte Architektur der Ostmoderne einzustufen, waren gescheitert. „Eigentlich hat der Oberbürgermeister versprochen, dass für die Mieter eine Lösung gefunden wird“, erklärt die Friseurmeisterin, die gerne in dem Viertel geblieben wäre. „Wir sind doch gemeinsam mit unseren Kunden alt geworden“, sagt sie. „Für die Leute ist es jetzt ganz schlimm: Der Lebensmittelmarkt hat geschlossen, der Friseur ist weg, die Anwohner fühlen sich verraten und verkauft.“

Vier Baustellen gleichzeitig zu betreuen

Die Unterstützung von der Stadt sei ausgeblieben, sie habe sich selbst auf die Suche nach einem neuen Salon begeben, sagt die Friseurmeisterin. Auf der Schweriner Straße war etwas frei, aber da sei eine Kollegin schneller gewesen. In der Jahnstraße klappte es schließlich. „Ich hatte da gerade Handwerker im Haus und sie gebeten, mir doch schnell im Salon zu helfen.“

Es war eine Zeit, in der Arlett Ospel vier Baustellen gleichzeitig zu betreuen hatte, wie sie sagt: Im September ist ihr Vater gestorben und sie musste sich schweren Herzens um einen Heimplatz für ihre Mutter kümmern. Die Wohnung der Eltern auflösen, Umbauarbeiten im eigenen Haus, einen neuen Salon einrichten. „Ich musste mich täglich neu erfinden“, schildert die Friseurmeisterin.

Bei der Arbeit nicht mit Corona infiziert

Am 1. November öffnete Arlett Os­pel ihren neuen Salon. Ihre größte Leistung sei es gewesen, Kunden zu bedienen und sich nicht mit Corona zu infizieren, sagt sie. „Wir haben ja unmittelbaren Kontakt bei der Ar­beit. Abstand halten geht nun wirklich nicht.“ Der Begriff FFP-2 ist für die Friseurmeisterin kein Fremdwort, sie achtet peinlich genau darauf, sich zu schützen: „Ich zähle ja zur Risikogruppe.“

Während sie sich bei der Arbeit schützen konnte, traf es die 95-jährige Mutter im Pflegeheim deutlich schlechter. „Meine Schwester und ich haben jedes Mal einen Schnelltest gemacht, wenn wir sie besucht haben“, sagt Arlett Ospel. Doch ausgerechnet kurz vor Weihnachten bekam die Mutter eine Mitbewohnerin aufs Zimmer, die positiv getestet wird. „Wir durften sie nicht mehr besuchen. Es war herzzerreißend. Bei jedem Telefonat hat sie geweint.“

Der Mutter unter dem Fenster Mut zugesprochen

Arlett Ospel hat sich unter das Fenster ihrer Mutter gestellt und ihr Mut zugesprochen. Verstehen kann sie es nicht, dass es dem Pflegeheim nicht gelungen ist, Corona abzuwehren. „Wir wiederholen die gleichen Fehler vom Frühjahr“, sagt sie, „wir schaffen es nicht, die hochbetagten Menschen zu schützen.“ Ein Impftermin sei in diesem Pflegeheim auch nicht in Sicht gewesen.

Also habe sie sich um ein anderes Pflegeheim gekümmert und eine Zusage erhalten. Der Impftermin dort habe schon festgestanden. Doch gerade eben die schreckliche Botschaft: Kurz vor dem geplanten Umzug wird die Mutter positiv getestet. Und nun muss auch Arlett Ospel fürchten, sich mit Corona angesteckt zu haben. Sie wartet auf ihr Testergebnis.

„Da herrscht so viel Unkenntnis“

„Friseure“, sagt Arlett Ospel, „verdienen einen Teil ihres Geldes mit reden.“ Denn beim Richten der Haare wird viel gesprochen. „Da sieht man, wie viel Unkenntnis bei vielen eigentlich herrscht. Da werden irgendwelche Lappen als Mund-Nase-Bedeckung verwendet, da sitzt die Maske unter der Nase.“ Das sei oft kein böser Wille, sagt Arlett Ospel. Sondern Unkenntnis.

FFP-2-Masken, viele Tests und Impfungen seien für sie der Schlüssel, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. „Es ist einfach nicht menschlich, die alten Menschen wegzusperren. Meine Mutter hat das alles nicht verstanden. Und es ist schlimm für die Angehörigen, hilflos daneben zu stehen und nichts machen zu können.“

„Wir ergreifen so viele untaugliche Maßnahmen“

Warum, fragt Arlett Ospel, gibt es nicht wenigstens Laptops in den Heimen, über die sich alte Menschen in Quarantäne mit ihren Angehörigen unterhalten können? „Wir sind eine so reiche Gesellschaft, aber das schaffen wir nicht.“ Warum gebe es keine Kurzbesuche für die Verwandten an der frischen Luft? „Für demenzkranke Menschen ist Quarantäne in den Heimen eine Katastrophe. Sie werden immer verwirrter, essen kaum noch etwas, vereinsamen.“

Corona sei eine Naturkatastrophe, für die niemand etwas könne. „Aber wir ergreifen so viele untaugliche Maßnahmen. Wir müssen an der frischen Luft Masken tragen und sind nicht in der Lage, Pflegeheime zu schützen“, sagt sie mit bitterem Unterton. „Beim Impfen hinken wir auch hinterher. Warum?“, fragt sie.

Am 1. November hat Arlett Ospel ihren Salon geöffnet. Am 16. Dezember war ihr Geschäft schon wieder zu. Lockdown. „Das Weihnachtsgeschäft ist für uns ausgefallen“, konstatiert sie. Im ersten Shutdown im Frühjahr seien die Hilfen schnell gekommen, sagt sie. Jetzt erhalte sie 90 Prozent der Fixkosten erstattet, aber keinen Unternehmerlohn. „Ich müsste Hartz IV beantragen, wenn ich nichts gespart hätte.“

„Wir wissen nicht, wie lange wir das aushalten müssen“

Die erste Zeit im Lockdown habe sie noch mit Büroarbeit verbracht, den ganzen Tag vor dem Computer gesessen und die Abschlüsse erstellt. Doch jetzt müsse sie sich schon etwas Beschäftigung suchen. „Ich bedauere sehr, dass ich meiner Tochter mit dem Enkel nicht helfen kann.“ Wo sie doch jetzt alle Zeit der Welt hätte, sich um das Kind zu kümmern. Und etwas ihre Sorgen vergessen könnte. „Wir wissen ja nicht, wie lange wir das aushalten müssen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig