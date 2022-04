Dresden

Der 15. März ist Tag der Druckkunst in ganz Deutschland. Im Jahr 2019 wurden an diesem Tag die künstlerischen Drucktechniken zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Dresden besitzt ein Kleinod der „schwarzen Kunst“, wie die Druckgrafik auch genannt wird. 2023 wird die Grafikwerkstatt Dresden 65 Jahre bestehen. Diese in Deutschland einzigartige Einrichtung wird von der Landeshauptstadt Dresden finanziert. Ähnliches gibt es nur noch in den skandinavischen Ländern.

Die fachspezifische Anleitung und Betreuung von Künstlerinnen und Künstlern hat sich in den Jahren nicht nur national, sondern auch international herumgesprochen. „Nicht auszudenken“, schrieb Gudrun Trendafilov im Katalog zum 50-Jährigen, „wie wohl alles gekommen wäre, hätte es nicht die Grafikwerkstatt für mich gegeben… Ein Ort an dem nicht nur seit Jahren wirklich gut gedruckt wird, sondern auch diskutiert werden kann. In dieser Oase konnte ich nicht nur viel lernen, sondern auch gemeinsam mit den Druckern eine Menge Erfahrungen machen und so letztlich meine ganz spezifische Technik entwickeln und damit über mehr als zwanzig Jahre einen großen Teil meiner grafischen Arbeit bestreiten… Die Werkstatt strahlt Wärme aus, eben Liebe zum Drucken. Das war fruchtbare Arbeit, und hoffentlich bleibt das noch ganz lange erhalten.“

Hoch spezialisiert und immer am Zahn der Zeit

Peter Stephan betreut die Lithografiewerkstatt, Torsten Leupold die Radierwerkstatt, und Udo Haufe ist der Experte für die Technik des Holzschnitts. Hoch spezialisiert haben die drei Drucker permanent Wissen gesammelt und sich auch mit neuen Technologien auseinandergesetzt. Technisch versiert öffnen sie immer wieder neue Möglichkeiten für die künstlerische Welt. Sie schlagen nunmehr auch eine Brücke zwischen „materialbasierten druckgrafischen Techniken“ und der Generation, die fast ausschließlich am Bildschirm sozialisiert ist, ermöglichen es, die digitale Welt in eine analoge zu überführen. Sie zeigen, wie auf digitalem Weg Druck-Platten bebildert werden können, um diese dann per Hand zu drucken. Das haptische Ereignis ist dann oftmals ein Schlüsselerlebnis für die jungen Künstlerinnen und Künstler.

Seit über zehn Jahren wird auch öffentlich darüber debattiert, dass an den Kunsthochschulen die traditionellen druckgrafischen Techniken gering geschätzt werden und die zum Teil gut ausgestatteten Werkstätten verwaisen. Nun gibt es eine internationale Bewegung, dem entgegenzuwirken: EU4art. Vier europäische Städte sind daran beteiligt: Budapest, Rom, Tallin und Dresden. Der Grafikwerkstatt Dresden wurde in diesem Projekt die Fachberatung angetragen, um allgemeingültige Lehrpläne für praktisches und materialbewusstes Arbeiten zu erstellen. Peter Stephan erklärte: „Wir tragen diejenigen auf Händen, die mit Begeisterung eine Technik beherrschen möchten.“ Vor einigen Jahren wurde ein Verein für die „schwarze Kunst“ im deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen. Unterstützt werden u.a. junge Künstlerinnen und Künstler mit einem kleinen Stipendium, die auf der „Waltz“ durch drei Werkstätten wandern, um sich Wissen anzueignen.

Die Drucker der Grafikwerkstatt Dresden waren Ideengeber, haben immer wieder Überzeugungsarbeit geleistet, um die Techniken und die Technologien (z.B. den Handsatz) lebendig zu bewahren, auch in unkonventioneller, bildkünstlerischer Handhabung. Patenkinder der Grafikwerkstatt Dresden sind die Buchkinder Dresden e.V. Es handelt sich um eine Museumswerkstatt in den Technischen Sammlungen. Unter fachgerechter Anleitung werden Kinder, auch ganze Schulklassen, animiert, eigene Texte zu schreiben, zu illustrieren und in Buchform zu vollenden. Leider wurde der Raum in den Technischen Sammlungen zum Ende des Jahres 2022 aufgekündigt, so dass der Verein nun auf der Suche nach geeigneten Räumen und Unterstützung ist. Die Grafikwerkstatt Dresden verfügt über ein breites Netzwerk.

Austausch zwischen den Partnerstädten Dresdens. Das heißt, acht Dresdner Künstlerinnen und Künstler haben jährlich die Möglichkeit, in den Werkstätten der acht Partnerstädte zu arbeiten, umgekehrt sind es dann wieder acht Künstlerinnen und Künstler aus den acht Partnerstädten, die jährlich in der Grafikwerkstatt Dresden in zwei Durchgängen zu je vier Personen arbeiten können. Jeder Durchgang erhält zum Abschluss eine Ausstellung der künstlerischen Druckergebnisse in der Galerie der Alten Feuerwache Loschwitz e.V. Wieder eine gelungene, nachhaltige Zusammenarbeit.

Ein großer Wunsch der Drucker in Dresden ist es, dass eine Lehrstelle für drei Jahre eingerichtet wird, um das ganze Wissen fachgerecht weiterzugeben, so dass die Zukunft der Werkstatt in professionelle Hände gelegt werden kann. „Ich erlebe in der Werkstatt eine enge Zusammenarbeit, die mich am Entstehen der Grafik teilhaben und ihr zu einem kleinen Teil Gestalt geben lässt“, so Gudrun Trendafilov. „Es ist das Zusammenspiel zwischen Künstler und Drucker, welches den schöpferischen Prozess beim Druck von Originalgrafik zu einem besonderen Erlebnis werden lässt.“

Die Werkstatt ist wieder geöffnet.

Grafikwerksatt Dresden, Junghannsstraße 3, 01277 Dresden

Internet: grafikwerkstattdresden.de

Von Karin Weber