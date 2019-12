Eine App aus Dresden hilft beim Hungern nach Zeitplan

Dresden

Nach den Festtagen ist es doch eigentlich jedes Jahr dasselbe. Die Gans war lecker und reichlich, der Stollen schmeckte bis zum Schluss, man hat es sich mal wieder so richtig gut gehen lassen – und dann zeigt die Waage auf einmal Kilos an, die vorher noch nicht da waren. Was nun?

Der Gedanke ans Fasten löst bei vielen Menschen ungute Gefühle aus: Das Verzichten auf Schokolade und Alkohol zwischen Fasching und Ostern, das Weglassen von fester Nahrung während der letzten quälenden Saftkur oder gar das Heilfasten nur mit Wasser und Brühe, von dem die Bekannte neulich erzählte. Es gibt aber auch eine angenehme Form des Fastens, die sich sogar in den Alltag integrieren lässt. Und das auf Dauer. Beim sogenannten Intervallfasten wird in einem bestimmten Zeitfenster nichts gegessen. Getrunken werden darf in dieser Zeit nur Wasser, ungesüßter Tee oder Kaffee ohne Milch und Zucker.

Mit 14 die erste Fastenkur

Die meisten Menschen fasten 16 Stunden und haben anschließend acht Stunden Zeit zu essen. Sebastian Wettcke arbeitet aktuell durchschnittlich 16 Stunden. Er ist Mitbegründer des Dresdner Start-ups Fastic. Dahinter versteckt sich eine App für das Smartphone mit gleichem Namen, die Menschen beim Intervallfasten unterstützen und begleiten soll.

Wettcke kennt das Fasten schon seit seiner Jugend. Seine Eltern gründeten 1997 ein Fastenhotel im Schwarzwald, genauer in Bad Herrenalb. Die Familie lebte die ersten Jahre mit im Hotel. Mit 14 Jahren nahm Sebastian Wettcke an seiner ersten Fastenkur teil. „Erstmals spürte ich am eigenen Körper, wie es sich anfühlt, ohne Essen auszukommen“, erinnert sich Wettcke. Als das erste Hungergefühl überwunden war, habe es sich nur noch gut angefühlt.

Die nächsten drei Jahre verlor der Teenager das Fasten wieder aus den Augen. Doch über die Jahre angesammeltes Übergewicht brachte ihn dazu, eine weitere Kur anzutreten. Diesmal 20 Tage lang. Nach eigenen Aussagen lernte Sebastian Wettcke in dieser Zeit die Untrennbarkeit seiner körperlichen und geistigen Gesundheit kennen. „Am Ende war ich nicht nur dreizehn Kilo leichter, sondern beendete auch das Projekt Pubertät“, sagt er über die Zeit. Statt zu rebellieren, half er täglich im Hotel der Eltern.

300.000 Downloads in acht Monaten

Er war nun täglich mit dem Thema Fasten konfrontiert. Doch seinem Umfeld das Thema näher zu bringen und sie davon zu überzeugen, eine Woche lang nichts zu essen, gelang nicht so gut. Auf seiner Suche nach einem „sanfteren Weg“, wie er sagt, stieß er auf das Thema Intervallfasten. Er testete die Methode aus und war schnell überzeugt: Dafür müssten sich Menschen einfacher begeistern lassen. So entstand die Idee für Fastic, Intervallfasten mithilfe einer App.

Seit acht Monaten ist Fastic nun auf dem Markt und wurde bereits mehr als 300.000 Mal heruntergeladen. Kern der App ist die Fastenuhr. Hier kann auf Start gedrückt werden, sobald man der Meinung ist, heute nichts mehr essen zu wollen. Automatisch wird die Uhrzeit ermittelt, wann wieder gegessen werden darf und ein Timer läuft bis zu dieser Zielzeit ab. Gestartet werden kann auf der leichtesten Stufe mit 14:10. Bedeutet: 14 Stunden Fasten, zehn Stunden Zeit zum Essen. In der App wird jedoch die gängige 16:8-Methode empfohlen.

Im Abo hilft auch ein Fasten-Coach

Wer die Herausforderung sucht, kann auch nach dem 20:4-Modell leben und hat entsprechend gerade mal vier Stunden Zeit für die Nahrungsaufnahme. Zusätzlich dazu gibt es tägliche Lektionen, die durchgeklickt werden können. Der Rest kann nur gegen Geld genutzt werden: Einen individuell angepassten Fastenplan, tägliche Aufgaben und die Unterstützung von einem Coach gibt es nur im Abo. Je nach Dauer des Abonnements kostet die Nutzung zwischen 1,55 und 3 Euro.

16 Mitarbeiter oder „Mitwirkende“, wie sie Sebastian Wettcke lieber nennt, arbeiten derzeit für das Start-up. Ob sie im Coworking-Space oder lieber zu Hause arbeiten möchten, ist ihnen selbst überlassen. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht. Hauptsache, die Ergebnisse stimmen. In Zukunft möchte Wettcke auch Menschen über die Grenzen des Landes hinaus vom Projekt Intervallfasten überzeugen.

Kurz vor Weihnachten erschien die App deshalb auch auf Englisch. Französisch, Spanisch und weitere Sprachen sollen folgen. Und so könnte das Fasten schon bald für viele zur Selbstverständlichkeit werden – egal ob nach Weihnachten die Pfunde wieder purzeln sollen oder nicht.

