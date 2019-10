„Ein tragischer Fall“ – Gynäkologe in Dresden vor Gericht

Dresden

„Ich habe mich mit dieser Geburt lange beschäftigt, werde sie nie vergessen. Wir waren danach alle geschockt“, erklärte ein 36-jähriger Gynäkologe am Montag im Amtsgericht. Er muss sich seit September wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Arzt soll, so die Anklage, eine Gebärende falsch behandelt und deshalb Schuld an der Behinderung ihres Sohnes sein.

Dabei begann am 16. September 2016 alles gut. Die Bedingungen im Kreissaal waren optimal. Es gab keine anderen Geburten, keine Notfälle, alle die anwesend sein konnten, waren da, und alles konzentrierte sich auf Romy T., die ihr zweite Kind auf die Welt brachte – eine Beckenendlage, also eine Risikogeburt.

Während der Geburt kam vieles zusammen

Dennoch war zunächst alles normal, dann wurde es problematisch. Am Ende kam der kleine Junge leblos mit Herzstillstand auf die Welt und musste reanimiert werden. Zehn Minuten, so der Gutachter, ein erfahrener Gynäkologe, war die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn unterbrochen. Der Kleine ist körperlich und geistig behindert.

Knapp über drei Jahre ist er heute alt, kann nicht sitzen oder krabbeln und wird noch immer mit der Flasche ernährt. „Er liegt auf dem Rücken oder wird getragen, er bewegt zwar Arme und Beine, aber nicht gezielt und kann nicht greifen. Erst konnte er auch nicht schlucken und musste über eine Nasensonde ernährt werden“, erzählte seine Mutter, der man deutlich anmerkte, wie sehr sie alles mitnimmt.

Während der Geburt kam vieles zusammen: die Steißlage, die Wehenschwäche der Mutter, auch die Herztöne des Babys waren nicht mehr optimal. Zudem, das wurde erst nach der Geburt festgestellt, hatte die Nabelschnur einen Knoten, der sich durch den Geburtsvorgang festgezogen und die Versorgungsleitung von Mutter und Kind unterbrochen hatte.

„Ich würde dem Arzt nicht die fachliche Eignung absprechen“

„Einen Nabelschnurknoten kann man nicht voraussehen“, erklärte der Sachverständige vor Gericht. „Aber der Arzt hätte bei den Herztonabfällen schneller reagieren, den Wehentropf abstellen, den normalen Geburtsvorgang abbrechen und das Baby per Kaiserschnitt holen müssen. Nach zehn Minuten Wehentropf schaut man, ob die Situation besser wird, wenn nicht, muss man schnell handeln und nach anderen Möglichkeiten suchen.“ Möglicherweise wäre der Kleine so heute gesund und munter.

Der Angeklagte hatte aber die Dosis im Wehentropf verstärkt und weiter auf eine natürliche Geburt gesetzt. Er ist ein erfahrener Arzt und hat schon viele Steißgeburten mitgemacht, aber in diesem Fall wohl etwas zulange gewartet. „Ich würde dem Arzt nicht die fachliche Eignung absprechen“, so der Gutachter.

Ein „tragischer Fall“, erklärte die Richterin. Das Verfahren wurde gegen die Zahlung von 8000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen eingestellt. Das ist die strafrechtliche Entscheidung, eine zivilrechtliche steht den Eltern noch offen.

Von ml