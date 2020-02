Ein sehr einseitiges Interview – mit Semperopernball-Chef Frey

Dresden

Nach dem Wirbel um den diesjährigen Semperopernball haben wir Ballchef Hans-Joachim Frey einen umfangreichen Fragenkatalog zugesendet, um Stellung zu nehmen. Ohne Erfolg. Doch lesen Sie selbst.

Wer entscheidet über die Vergabe des St. Georgs Ordens?

Keine Antwort.

Wer gehört dem Entscheiderkreis an?

Keine Antwort.

Hans-Joachim Frey Quelle: Ralf U. Heinrich/Archiv

Anmerkung der Redaktion: In der im Registergericht unter der Nummer 4394 hinterlegten Ursprungssatzung wie in allen Änderungen dieser Satzung findet sich kein einziger Hinweis auf den Orden und seine Vergabe.

Wo sind die Kriterien für die Vergabe geregelt?

Keine Antwort.

Wie sehen diese aus?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: Dresdens frühere Oberbürgermeisterin Helma Orosz ( CDU), bis vor zwei Jahren Vorstandsmitglied im Ballverein, sagt zu diesem Komplex, am Anfang habe der Vorstand über die Kandidaten gesprochen und meist einvernehmlich entschieden. Frey habe dann aber immer öfter eigenmächtig Entscheidungen getroffen, so dass sie den Vorstand vor zwei Jahren verlassen habe. Darüber sei sie heute sehr froh.

Sind die Mitglieder des Vereins in das Verfahren eingebunden und wenn ja, wie?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: Im Vereinsregister findet sich das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10. Juli 2008. Dort ist unter TOP 7 vermerkt: „Herr Leicht (Juwelier Georg Leicht, damals 2. Vereinsvorsitzender) wird (bei einer Pressekonferenz) über den sächsischen Dankesorden sprechen und einen Rückblick der bisherigen Ordensempfänger geben.“ Auch aus anderen Protokollen im Vereinsregister ergibt sich kein Hinweis, dass Mitglieder in die Entscheidungen über die Ordensvergabe eingebunden sind.

Wer ist aktuell alles Mitglied im Verein?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: Das letzte Mitgliedsverzeichnis im Vereinsregister weist laut Protokoll der Mitgliederversammlung vom 4. Mai 2015 unter anderem folgende Mitglieder aus: Hans-Joachim Frey, Bernd Aust (Konzertveranstalter), Carsten Dietmann (Geschäftsführer DDV Mediengruppe, unter anderem Sächsische Zeitung und Dresdner Morgenpost), Rainer Naseband (Schatzmeister), Marten Schwass (Direktor Kempinski Hotel Taschenbergpalais), Dirk Hilbert (Oberbürgermeister), Helma Orosz (Oberbürgermeisterin a. D.), Georg Leicht sowie sechs weitere Personen.

Hat es nach der Vergabe des St. Georgs Ordens an den ägyptischen Staatspräsidenten Absagen von Ballteilnehmern gegeben, wenn ja, in welcher Anzahl?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: Ja, es hat Absagen gegeben, die Ballkarten wurden im Internet teilweise mit 20 Prozent Rabatt angeboten. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 6. September 2010. Das war gut ein halbes Jahr nach der umstrittenen Ordensverleihung an den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. Danach waren vier Monate vor dem nächsten Ball noch acht Tische und Logen nicht verkauft. Die Herren Dietmann und Leicht werden um persönliche Akquise gebeten. Frey schlägt vor, Vladimir Kotenev, den Chef von Gazprom Berlin (Russischer Staatskonzern), anzuschreiben. Abschließend wird in TOP 7 festgehalten: „Offiziell sprechen wir von drei Tischen, die wir noch zu verkaufen haben.“ Da hat man erstmals schwarz auf weiß, wie der Semperopernball e.V. die Öffentlichkeit dreist belügt.

Sind danach Sponsoren abgesprungen, wenn ja welche?

Keine Antwort.

In welcher Höhe insgesamt haben Sie 2019 im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für den Ball vermögenswerte Vorteile erlangt in Form von Vergütung, Aufwandsentschädigung, Tantieme etc?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: Laut § 4 der Satzung „Gewinne und sonstige Vereinsmittel“, Absatz 2, „darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.“ Heißt: Der Verein ist für Frey und Co. theoretisch ein Selbstbedienungsladen. Vergütungen sind grundsätzlich möglich. Was unangemessen hoch ist, darüber kann man trefflich streiten.

Wie gestaltet sich das im laufenden Jahr?

Keine Antwort.

Nach DNN-Informationen erbringen Firmen, an denen Sie beteiligt sind, Leistungen für den Semperopernball. Welche Firmen sind dies und welche Leistungen erbringen sie?

Keine Antwort.

Wie viel Geld haben diese Firmen 2019 für diese Leistungen erhalten?

Keine Antwort.

Welche Leistungen erbringen diese Firmen 2020 für den Semperopernball?

Keine Antwort.

Werden die Leistungen für den Semperopernball ausgeschrieben?

Keine Antwort.

Wer entscheidet über die Vergabe der Leistungen?

Keine Antwort.

Nach welchen Kriterien geschieht dies?

Keine Antwort.

Ist die Vergabe in der Vereinssatzung geregelt?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: In der Vereinssatzung ist hierzu nichts geregelt. Der Vorstand kann nach Gutdünken entscheiden.

An welcher Hochschule haben Sie Ihren Doktortitel erworben?

Keine Antwort.

Für welche Leistung erhielten Sie die Doktorwürde?

Keine Antwort.

Anmerkung der Redaktion: Herr Frey führt den Titel Professor. Laut Wikipedia hatte Frey 2011 eine Gastprofessur am Seoul Arts College in Südkorea inne. An dieser Stelle müssen wir die Frage präzisieren und uns in aller Form entschuldigen. Ehre, wem Ehre gebührt.

Lesen Sie auch:

Danke für nichts, Herr Frey! Ein Kommentar zum Semperopernball in Dresden

Absagen und Protest - Theater um Dresdner Semperopernball 2020

Von Dirk Birgel